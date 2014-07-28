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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35
Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
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Додано: Пон 30 кві, 2018 17:39
Sergo написав:
Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
Походу в этом году валютный август будет в мае
Всё IMHO
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Додано: Вів 01 тра, 2018 09:24
супервалюта же
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Додано: Вів 01 тра, 2018 15:11
Vitl написав:
ПС нбу объявлением о 10 ежедневных лимонах выдал линию партии, из кот следует намерение желание необходимость выкупа валюты...и в объёмах гораздо больших указанных.Т о транша нэт, повышения курса тоже нэ будет, придержу ка я гривну и дороже 25,75 откупаться не буду
Это очень сильное заявление. Имхо 26.00/10 - самое лучшее. Все равно настоящее дно не поймаете.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 15:16
ЛАД написав:
Но тогда валюта тратилась на модернизацию страны, а сейчас непонятно на что.
На отдачу долгов, конечно.
Не забывайте, есть еще и коммерческие внешние долги.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 15:19
Sergo написав:
Все так, думаючі вже зараз неквапливо відкупляються..
Стосовно "пс" - біда в тому, що переважна більшість ЗМІ під контролем, "альтернативу" (якщо вона є) в медійне поле не допустять
Список подконтрольных СМИ - в студию
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