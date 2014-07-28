Vitl написав:

prodigy написав: ЛАД написав: Vitl

В общем согласен, с небольшим уточнением - МВФ может дать кредит и после выборов. Думаю, до середины следующего года дотянем и без него, хотя ЗВР заметно уменьшатся. В общем согласен, с небольшим уточнением - МВФ может дать кредит и после выборов. Думаю, до середины следующего года дотянем и без него, хотя ЗВР заметно уменьшатся.



дотянуть главное , курс гривны-вторичное? дотянуть главное, курс гривны-вторичное?

Просто добавлю то, что думается...Транш может и после выборов, новой власти т с.А может и вообще гораздо раньше, резко возьмёт всё и изменится.Не вижу ни за ни против таких оборотов дел.За курс уже переживать не приходится, нужно признать, что гривнедефицит и востребованность гривны как средства платежей на каждом шагу и каждый день и много, сделали своё дело.Изменить ситуацию может только крупный поток гривен или валюты в одном направлении.Как уже писалось это может быть слив овгз, бегство из депозитов, огромный приток или наоборот отток валюты из за забора.Но мы пришли к тому, что эти факторы маловероятны и если и случатся, то будут размазаны по времени и порциям, ограничены админмерами или если понадобится силовыми.