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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:54
Starikan написав: Vitl написав:
ПС нбу объявлением о 10 ежедневных лимонах выдал линию партии, из кот следует намерение желание необходимость выкупа валюты...и в объёмах гораздо больших указанных.Т о транша нэт, повышения курса тоже нэ будет, придержу ка я гривну и дороже 25,75 откупаться не буду
Это очень сильное заявление. Имхо 26.00/10 - самое лучшее. Все равно настоящее дно не поймаете.
Я ради спортивного интереса пока не трачу гривну.Но и сумма не из тех чтобы переживать.Просто размышляю...раз лето ещё впереди, то и дно там же.Вероятность 80%.Не спорю с теми, кто считает дно уже, разницы большой скорее всего не будет.
ПС считаю, что спекули явно сейчас лоханулись, давая за зелёный аж 26
, сейчас вполне можно и меньше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:06
ЛАД
Вы верно в трамвае заметили, что доллар вырос почти ко всему.
Гривна правда как обычно самая крепкая
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 23:35
Vitl написав:
............
ПС считаю, что спекули явно сейчас лоханулись, давая за зелёный аж 26
, сейчас вполне можно и меньше...
Если бы можно было, то, наверное, давали бы меньше.
Но, видимо, не несут дешевле.
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