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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:54
Starikan написав: Vitl написав:
ПС нбу объявлением о 10 ежедневных лимонах выдал линию партии, из кот следует намерение желание необходимость выкупа валюты...и в объёмах гораздо больших указанных.Т о транша нэт, повышения курса тоже нэ будет, придержу ка я гривну и дороже 25,75 откупаться не буду
Это очень сильное заявление. Имхо 26.00/10 - самое лучшее. Все равно настоящее дно не поймаете.
Я ради спортивного интереса пока не трачу гривну.Но и сумма не из тех чтобы переживать.Просто размышляю...раз лето ещё впереди, то и дно там же.Вероятность 80%.Не спорю с теми, кто считает дно уже, разницы большой скорее всего не будет.
ПС считаю, что спекули явно сейчас лоханулись, давая за зелёный аж 26
, сейчас вполне можно и меньше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:06
ЛАД
Вы верно в трамвае заметили, что доллар вырос почти ко всему.
Гривна правда как обычно самая крепкая
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 23:35
Vitl написав:
............
ПС считаю, что спекули явно сейчас лоханулись, давая за зелёный аж 26
, сейчас вполне можно и меньше...
Если бы можно было, то, наверное, давали бы меньше.
Но, видимо, не несут дешевле.
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ЛАД
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:23
ЛАД написав: Vitl написав:
............
ПС считаю, что спекули явно сейчас лоханулись, давая за зелёный аж 26
, сейчас вполне можно и меньше...
Если бы можно было, то, наверное, давали бы меньше.
Но, видимо, не несут дешевле.
Гагарин пишет, что уже начинают...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:20
За підсумками І кварталу недобір
по доходах (в бюджет) перевищив 6 млрд грн або більше 3% від плану. Однією з основних проблем є недобір по податковим і митним платежах – 4,4 млрд і майже 2 млрд гривень відповідно
.
В уряді запевняють, що "результати першого кварталу не є показовими", "ситуація вирівняється після сплати "Нафтогазом" дивідендів і скорочення витрат на субсидії".
"Це тривожний сигнал для нас. Особливо на тлі заяв українського уряду про необхідність збільшення мінімальної зарплати з 3,7 до 4,2 тисяч гривень. Ми поки не бачимо ресурсів для цього. Разом з тим, ми розуміємо важливість збереження соціальних виплат", - пояснив виданню співрозмовник в МВФ, відмовившись при цьому уточнити, які статті витрат Фонд рекомендує урізати українському уряду.
"Фонд не працює з країнами, які можуть довести ситуацію до оголошення дефолту за кредитними зобов`язаннями перед нами і просити про реструктуризацію. Важливо розуміти, що відмова від співпраці з МВФ - це негативний сигнал і для інших донорів та кредиторів країни. Крім того, дефолт по кредитах Фонду, це автоматичний дефолт за всіма кредитними зобов`язаннями країни
", - застерігають в МВФ.
P.S. Як пише газета “Дзеркало тижня.
на Банковій впевнені, що транш від МВФ Україна отримає в будь-якому випадку.
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prodigy
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:50
prodigy написав:
Це тривожний сигнал для нас. Особливо на тлі заяв українського уряду про необхідність збільшення мінімальної зарплати з 3,7 до 4,2 тисяч гривень. Ми поки не бачимо ресурсів для цього.
В Украине сейчас нет возможности для повышения минимальной заработной платы.
Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
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freeze
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:12
Потихоньку копают под 26, ещё чуток и уровень сдастся.Но Гагарин упорно берёт па 26, молодец, даёт возможность нуждающимся в гривне слиться без обид.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:14
freeze написав: prodigy написав:
Це тривожний сигнал для нас. Особливо на тлі заяв українського уряду про необхідність збільшення мінімальної зарплати з 3,7 до 4,2 тисяч гривень. Ми поки не бачимо ресурсів для цього.
В Украине сейчас нет возможности для повышения минимальной заработной платы.
Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Хочется добавить, что все деньги ушли на докапитализацию привата, о чём кстати многие уже и позабыли.А квак бы более 140 млрд гривен взялись ниоткуда, и курс на них отреагировал укреплением - укрчудо
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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