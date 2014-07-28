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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:34
prodigy написав: Vitl написав:
Потихоньку копают под 26, ещё чуток и уровень сдастся.Но Гагарин упорно берёт па 26, молодец, даёт возможность нуждающимся в гривне слиться без обид.
Пивденный на прием 26,10 (думаю, как всегда у них гривны на 200-300$ в руки)
Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 18:11
freeze написав: prodigy написав: Vitl написав:
Потихоньку копают под 26, ещё чуток и уровень сдастся.Но Гагарин упорно берёт па 26, молодец, даёт возможность нуждающимся в гривне слиться без обид.
Пивденный на прием 26,10 (думаю, как всегда у них гривны на 200-300$ в руки)
Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
да, и вопреки моим
ожиданиям курс везде трошки подрос.Копейки, мелочь, но т о до заветных целей прийдётся дольше ждать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42
Відкупився сьогодні. Напрягають сьогоднішні пожежі. Вибори будуть важкими.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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