Додано: Чет 03 тра, 2018 22:01

orest написав: Відкупився сьогодні. Напрягають сьогоднішні пожежі. Вибори будуть важкими. Відкупився сьогодні. Напрягають сьогоднішні пожежі. Вибори будуть важкими.

Три предложения, кот между собой должны иметь связь.Но только в цивилизованной среде.У нас нет.Откупился - да, будет дешевле но не на много.Пожары - были есть и будут ещё.Выборы никогда не были лёгкими.Я вообще восторга уже давно не испытываю от этого зоопарка.Если тут многие претендуют на знание истории форума и форумчан, то вопрос - кто называл постоянно зоопарком наш зоопаркПС на днях заинтересовался вопросом поверки счётчика воды и вот что раскопал.Недавно эти ификтивные повышали цену на воду . мотивируя нехилое повышение включением расходов на поверку счётчика в тариф.Таперача ани исключили из тарифа поверку за свой счёт и переложили расходы опять на жильцов.И конечно при этом уменьшили тариф.И когда я посмотрел. что тариф уменьшен всего на несколько копеек, то я был в ахере.Зато поверка стоит ок 450 грнЯ вообще не понял за кого и за что люди на майдан выходили и за кого сейчас сражаются.Это пипец полный что делается - обдираловка и наипаловка.и так почти везде.Киевсрак шлёт мне радостное смс. что стоимость тарифа поднимает. зато при этом он мене добавляет 200 смс вместо бывших 100.Нах мне его смс эти невостребованный непотриб сдался, прикрыл просто наглый грабёж.и так все.А тогда зачем нам вообще нужна ота шайка, которая для людей ничего не делаетПС для Васьков - у меня лично есть деньги и в 10 раз больше в пику заплатить и киевсракам и водоканалам, да только у многих их нет, сколько уже будет это издевательство над людьми, да ещё и восхваляемое типа пэрэмогамы.