Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:34
Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:11
да, и вопреки моим ожиданиям курс везде трошки подрос.Копейки, мелочь, но т о до заветных целей прийдётся дольше ждать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Відкупився сьогодні. Напрягають сьогоднішні пожежі. Вибори будуть важкими.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:01
Три предложения, кот между собой должны иметь связь.Но только в цивилизованной среде.У нас нет.Откупился - да, будет дешевле но не на много.Пожары - были есть и будут ещё.Выборы никогда не были лёгкими.Я вообще восторга уже давно не испытываю от этого зоопарка.Если тут многие претендуют на знание истории форума и форумчан, то вопрос - кто называл постоянно зоопарком наш зоопарк
ПС на днях заинтересовался вопросом поверки счётчика воды и вот что раскопал.Недавно эти ификтивные повышали цену на воду . мотивируя нехилое повышение включением расходов на поверку счётчика в тариф.Таперача ани исключили из тарифа поверку за свой счёт и переложили расходы опять на жильцов.И конечно при этом уменьшили тариф.И когда я посмотрел. что тариф уменьшен всего на несколько копеек, то я был в ахере.Зато поверка стоит ок 450 грн Я вообще не понял за кого и за что люди на майдан выходили и за кого сейчас сражаются.Это пипец полный что делается - обдираловка и наипаловка.и так почти везде.Киевсрак шлёт мне радостное смс. что стоимость тарифа поднимает. зато при этом он мене добавляет 200 смс вместо бывших 100.Нах мне его смс эти невостребованный непотриб сдался, прикрыл просто наглый грабёж.и так все.А тогда зачем нам вообще нужна ота шайка, которая для людей ничего не делает
ПС для Васьков - у меня лично есть деньги и в 10 раз больше в пику заплатить и киевсракам и водоканалам, да только у многих их нет, сколько уже будет это издевательство над людьми, да ещё и восхваляемое типа пэрэмогамы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Мабуть відбивають вартість ліцензії 4G..
Міркування стосовно курсу. Сталий стабільний курс не вигідний індустрії зацікавлених. Чим частіше він ковзає взад-вперед (чи точніше сказати - смикають), шугаючи спостерігачів і почекунів, тим активніше йде торгівля і більший заробіток у білих, сірих та чорних мінял (аналогія з криптою). Отже, навіть на контрольованому зажатому рівні, певні коливання закономірні. То ж, ранковий "провал" під 26 з певним післяобіднім підскоком, лише підігріває азарт у гравців. І думаю, що у бажачих відкупитись нижче 26, ближчими днями буде ще не один шанс.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:59
Це так. Але є одне але: це бокове шугання курсу в якись момент сприяє розслабленню булок тих самих почекунів, які спочатку шугаються/борються зі своєю жадібністю ("почекаю-ка я ще пару коп дешевше"), а потім мають схильність забити болта на курс ("та нічого з тим курсом не станеться завтра"). І ось тут-то зненацька за пару днів й хериться весь копичайний ревал; і почекун сидить і думає "надо было брать".
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Vitl, ты не понимаешь - в стране идут рішучі реформи самыми рішучими темпами - нужно успеть повылизывать корыто, чтоб наступникам ничего не осталось Не разводи зраду, а то снизят стартовую цену опз еще вдвое .
Не думал я конечно что будет такой жесткий трэш в стране - почти каждый день очередной повод ох...-удивиться.
Вообще по-моему за нынешних дегенеративных представителей власти на выборах скорее всего в основном будут отдавать голоса армии таких же чиновничков (мусоров, руководителей комун.предприятий, .........), которым просто выгодна такая сказка, ну и жесткий дурнопахнущий админресурс (карусельки, ...). Просто так шоколадники не сдадутся... Все попереду
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