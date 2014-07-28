Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:27

Народ, не знаю, что вас так удивляет.Вроде ж все взрослые люди. Не первый раз замужем.Не буду даже говорить о качестве наших высших управленцев (как в прямом смысле, так и в моральном). Оставим это в стороне.Только 3 пункта.1. Взят явно прямолинейный курс на Европу со всем прилагающимся - полностью открытая торговля без всяких ограниченийсоответственно, все цены стремятся к европейским, включая энергоресурсы (за базу что по газу, что по углю берутся европейские) и продукты (что у нас дешевле вывозится, стремительно растёт экспорт - я в трамвае привёл цитату только что).2. Чтобы народ не сильно возмущался, идёт весьма быстрый рост зарплат. При этом производство развивается слабо, т.е. товаров больше не становитсярезультат либо рост импорта, либо соотв. инфляция. У нас - и то, и другое.3. Надо возвращать приличные долги. Варианты - либо перезанять (так не дают, гады), либо ... ободрать народ, что и делается.В этом смысле сегодня выгодна высокая инфляция с быстрым ростом зарплат при более-менее стабильном курсе. При этом доходы государства растут (и в гривне, и в долларе), следовательно легче возвращать долги.Вопрос единственный - как долго удастся всё это удерживать в более-менее приличных рамках и не сорваться в повторение истории (либо с карбованцями, как в 90-х, либо хотя бы как в 2008 или 2014).Хочу отметить, говорю даже не о "зраде". Сегодня самые честные и высокоморальные политики (даже полные бессребреники) ничего другого не смогут сделать.Нужна серьёзнаяразвития, а у нас, в лучшем случае, речь идёт о+ к этим проблемам - внутриполитические. В стане наряду с большой массой людей, в первую очередь думающих о жизни и работе, есть серьёзная (заметная?) прослойка "политически сознательных", кот. сильно отвлекают от решения насущных вопросов. Причём, таких 2 категории - условно назову "упоротые" и "колорады" (второй термин, правда, вышел из употребления, но люди остались). При этом сегодня первые, на мой взгляд опаснее, т.к. вторых заметно придавили и продолжают давить (что, безусловно, правильно, особенно в условиях росс. вмешательства в наши дела), а первые чувствуют себя слишком вольготно.P.s. Нам ещё везёт - последние дни, вроде, пошёл рост мировых цен на зерно - и на пшеницу, и на кукурузу.