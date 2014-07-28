Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:34
Вот жеж барыги, я с утра им по 26 сдал. Через полчаса прохожу мимо - уже 26.10 висит.
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:11
да, и вопреки моим ожиданиям курс везде трошки подрос.Копейки, мелочь, но т о до заветных целей прийдётся дольше ждать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Відкупився сьогодні. Напрягають сьогоднішні пожежі. Вибори будуть важкими.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:01
Три предложения, кот между собой должны иметь связь.Но только в цивилизованной среде.У нас нет.Откупился - да, будет дешевле но не на много.Пожары - были есть и будут ещё.Выборы никогда не были лёгкими.Я вообще восторга уже давно не испытываю от этого зоопарка.Если тут многие претендуют на знание истории форума и форумчан, то вопрос - кто называл постоянно зоопарком наш зоопарк
ПС на днях заинтересовался вопросом поверки счётчика воды и вот что раскопал.Недавно эти ификтивные повышали цену на воду . мотивируя нехилое повышение включением расходов на поверку счётчика в тариф.Таперача ани исключили из тарифа поверку за свой счёт и переложили расходы опять на жильцов.И конечно при этом уменьшили тариф.И когда я посмотрел. что тариф уменьшен всего на несколько копеек, то я был в ахере.Зато поверка стоит ок 450 грн Я вообще не понял за кого и за что люди на майдан выходили и за кого сейчас сражаются.Это пипец полный что делается - обдираловка и наипаловка.и так почти везде.Киевсрак шлёт мне радостное смс. что стоимость тарифа поднимает. зато при этом он мене добавляет 200 смс вместо бывших 100.Нах мне его смс эти невостребованный непотриб сдался, прикрыл просто наглый грабёж.и так все.А тогда зачем нам вообще нужна ота шайка, которая для людей ничего не делает
ПС для Васьков - у меня лично есть деньги и в 10 раз больше в пику заплатить и киевсракам и водоканалам, да только у многих их нет, сколько уже будет это издевательство над людьми, да ещё и восхваляемое типа пэрэмогамы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Мабуть відбивають вартість ліцензії 4G..
Міркування стосовно курсу. Сталий стабільний курс не вигідний індустрії зацікавлених. Чим частіше він ковзає взад-вперед (чи точніше сказати - смикають), шугаючи спостерігачів і почекунів, тим активніше йде торгівля і більший заробіток у білих, сірих та чорних мінял (аналогія з криптою). Отже, навіть на контрольованому зажатому рівні, певні коливання закономірні. То ж, ранковий "провал" під 26 з певним післяобіднім підскоком, лише підігріває азарт у гравців. І думаю, що у бажачих відкупитись нижче 26, ближчими днями буде ще не один шанс.
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:59
Це так. Але є одне але: це бокове шугання курсу в якись момент сприяє розслабленню булок тих самих почекунів, які спочатку шугаються/борються зі своєю жадібністю ("почекаю-ка я ще пару коп дешевше"), а потім мають схильність забити болта на курс ("та нічого з тим курсом не станеться завтра"). І ось тут-то зненацька за пару днів й хериться весь копичайний ревал; і почекун сидить і думає "надо было брать".
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Vitl, ты не понимаешь - в стране идут рішучі реформи самыми рішучими темпами - нужно успеть повылизывать корыто, чтоб наступникам ничего не осталось Не разводи зраду, а то снизят стартовую цену опз еще вдвое .
Не думал я конечно что будет такой жесткий трэш в стране - почти каждый день очередной повод ох...-удивиться.
Вообще по-моему за нынешних дегенеративных представителей власти на выборах скорее всего в основном будут отдавать голоса армии таких же чиновничков (мусоров, руководителей комун.предприятий, .........), которым просто выгодна такая сказка, ну и жесткий дурнопахнущий админресурс (карусельки, ...). Просто так шоколадники не сдадутся... Все попереду
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:27
Народ, не знаю, что вас так удивляет.
Вроде ж все взрослые люди. Не первый раз замужем.
Не буду даже говорить о качестве наших высших управленцев (как в прямом смысле, так и в моральном). Оставим это в стороне.
Только 3 пункта.
1. Взят явно прямолинейный курс на Европу со всем прилагающимся - полностью открытая торговля без всяких ограничений соответственно, все цены стремятся к европейским, включая энергоресурсы (за базу что по газу, что по углю берутся европейские) и продукты (что у нас дешевле вывозится, стремительно растёт экспорт - я в трамвае привёл цитату только что).
2. Чтобы народ не сильно возмущался, идёт весьма быстрый рост зарплат. При этом производство развивается слабо, т.е. товаров больше не становится результат либо рост импорта, либо соотв. инфляция. У нас - и то, и другое.
3. Надо возвращать приличные долги. Варианты - либо перезанять (так не дают, гады ), либо ... ободрать народ, что и делается.
В этом смысле сегодня выгодна высокая инфляция с быстрым ростом зарплат при более-менее стабильном курсе. При этом доходы государства растут (и в гривне, и в долларе), следовательно легче возвращать долги.
Вопрос единственный - как долго удастся всё это удерживать в более-менее приличных рамках и не сорваться в повторение истории (либо с карбованцями, как в 90-х, либо хотя бы как в 2008 или 2014).
Хочу отметить, говорю даже не о "зраде". Сегодня самые честные и высокоморальные политики (даже полные бессребреники) ничего другого не смогут сделать.
Нужна серьёзная стратегия развития, а у нас, в лучшем случае, речь идёт о тактике.
+ к этим проблемам - внутриполитические. В стане наряду с большой массой людей, в первую очередь думающих о жизни и работе, есть серьёзная (заметная?) прослойка "политически сознательных", кот. сильно отвлекают от решения насущных вопросов. Причём, таких 2 категории - условно назову "упоротые" и "колорады" (второй термин, правда, вышел из употребления, но люди остались). При этом сегодня первые, на мой взгляд опаснее, т.к. вторых заметно придавили и продолжают давить (что, безусловно, правильно, особенно в условиях росс. вмешательства в наши дела), а первые чувствуют себя слишком вольготно.
P.s. Нам ещё везёт - последние дни, вроде, пошёл рост мировых цен на зерно - и на пшеницу, и на кукурузу.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:49
по первой категории:под патриотическими лозунгами процветает рейдерство и бандитизм (мы это все проходили после "оранжевой революции", только в гораздо меньших масштабах+сейчас война)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:09
Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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