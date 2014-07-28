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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21
Vitl написав:
Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
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prodigy
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:51
prodigy написав:
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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