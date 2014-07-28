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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21

  Vitl написав:Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.


Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:51

  prodigy написав:Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к

Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю

Без права метания тапок прошу тебя пересмотреть свою цифру. При малейшей возможности купить ниже 26,05 стартуй.

Идеализм приятен для души, но вреден для кошелька. :oops:

Орест

Спасибо, что отписался, я уже покупаю и по 26,10
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

вообще конечно странно как-то: неужели поломались методы перетока дешевого наличного доллара на дорогой мб? разница около 20 коп - мне так кажется по текущим временам многовато слегка. :roll:
Alex2007
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  #<1 ... 924925926927
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