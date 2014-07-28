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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21
Vitl написав:
Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
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prodigy
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:51
prodigy написав:
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:33
Vitl написав:
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю
Без права метания тапок прошу тебя пересмотреть свою цифру. При малейшей возможности купить ниже 26,05 стартуй.
Идеализм приятен для души, но вреден для кошелька. Орест
Спасибо, что отписался, я уже покупаю и по 26,10
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:28
вообще конечно странно как-то: неужели поломались методы перетока дешевого наличного доллара на дорогой мб? разница около 20 коп - мне так кажется по текущим временам многовато слегка.
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Alex2007
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:31
Очкарик
За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив.Alex 2007
Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба).
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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