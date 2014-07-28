|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21
Vitl написав:
Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3597
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:51
prodigy написав:
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14032
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:33
Vitl написав:
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю
Без права метания тапок прошу тебя пересмотреть свою цифру. При малейшей возможности купить ниже 26,05 стартуй.
Идеализм приятен для души, но вреден для кошелька. Орест
Спасибо, что отписался, я уже покупаю и по 26,10
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
-
Очкарик
-
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 06.03.14
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:28
вообще конечно странно как-то: неужели поломались методы перетока дешевого наличного доллара на дорогой мб? разница около 20 коп - мне так кажется по текущим временам многовато слегка.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:31
Очкарик
За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив.Alex 2007
Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба).
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
-
- Повідомлень: 3102
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
1
2
7
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:18
orest написав:Очкарик
За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив.Alex 2007
Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба).
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
почему нек-е банки поставили на прием вчера 26,10-26,15, если неделю назад принимали по 25,80/85-потому что плохо несут, а на МБ курс уже 26,31/33
так у населения купить выходит дешевле
хотя гривна и лимитирована, но валютные обязательства банку никто не отменял, вот и работают через кассу
Зеленский хороший парень, но кто его пропустит к корыту
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3597
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:23
Vitl написав: prodigy написав:
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
держитесь, я с вами...
хотя самому держаться часто не хватает терпения (на этом потеряно очень много)
я посмотрел архивы, в 2017 курс на покупку доллара просел ниже 26,00
только 19 июня...еще вагон времени впереди, хотя графики 2017 и 2018 не коррелируют, может просядет неделей раньше
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3597
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:36
orest написав:
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
Якщо це питання до мене, то скоріш навряд. В будь-якому випадку йому потрібна чесна і професійна
команда (і не з кварталу95
, хоча абсолютно немаю нічого проти них). Плюс потрібен політичний досвід. А як його отримати, якщо потрапляючи у цей гнидник - система тебе або ламає під себе, або викидає нафіг - питання.
Взагалі, якщо чесно - у мене теперішні <
> відбили будь-яке бажання видавати кредити довіри на наступних виборах будь-кому. Тут ймовірніше Україні і всім українцям, нажаль, треба ще йти і йти через складні і досить довгі еволюційні процеси суспільства і держави.
Але це особисті думки.
--------
Vitl & prodigy , я ситуативно тоже с вами - до конца месяца - 2 неразрывных депо, один из которых вчера по ошибке пополнил
в шапито-ломбард-Абанке (хотел вчера для приобретения доллярчиков, гривну с уни(снятие 1%) на кдв(снятие без комиссии) перевести через депо, но что-то пошло не так - не то депо выбрал
- придется чуток подождать)
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|