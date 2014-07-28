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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 925926927928>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:21

  Vitl написав:Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.


Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:51

  prodigy написав:Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к

Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю

Без права метания тапок прошу тебя пересмотреть свою цифру. При малейшей возможности купить ниже 26,05 стартуй.

Идеализм приятен для души, но вреден для кошелька. :oops:

Орест

Спасибо, что отписался, я уже покупаю и по 26,10
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

вообще конечно странно как-то: неужели поломались методы перетока дешевого наличного доллара на дорогой мб? разница около 20 коп - мне так кажется по текущим временам многовато слегка. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:31

Очкарик За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив.
Alex 2007 Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба).
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський? :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:18

  orest написав:Очкарик За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив.
Alex 2007 Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба).
П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський? :mrgreen:


почему нек-е банки поставили на прием вчера 26,10-26,15, если неделю назад принимали по 25,80/85-потому что плохо несут, а на МБ курс уже 26,31/33

так у населения купить выходит дешевле :mrgreen:

хотя гривна и лимитирована, но валютные обязательства банку никто не отменял, вот и работают через кассу


Зеленский хороший парень, но кто его пропустит к корыту :?:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:23

  Vitl написав:
  prodigy написав:Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к

Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу :D


держитесь, я с вами...
хотя самому держаться часто не хватает терпения (на этом потеряно очень много)
я посмотрел архивы, в 2017 курс на покупку доллара просел ниже 26,00
только 19 июня...еще вагон времени впереди, хотя графики 2017 и 2018 не коррелируют, может просядет неделей раньше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:36

  orest написав:П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський? :mrgreen:

Якщо це питання до мене, то скоріш навряд. В будь-якому випадку йому потрібна чесна і професійна команда (і не з кварталу95 :D , хоча абсолютно немаю нічого проти них). Плюс потрібен політичний досвід. А як його отримати, якщо потрапляючи у цей гнидник - система тебе або ламає під себе, або викидає нафіг - питання.
Взагалі, якщо чесно - у мене теперішні < :oops: > відбили будь-яке бажання видавати кредити довіри на наступних виборах будь-кому. Тут ймовірніше Україні і всім українцям, нажаль, треба ще йти і йти через складні і досить довгі еволюційні процеси суспільства і держави.
Але це особисті думки.

--------
Vitl & prodigy , я ситуативно тоже с вами - до конца месяца - 2 неразрывных депо, один из которых вчера по ошибке пополнил :lol: в шапито-ломбард-Абанке (хотел вчера для приобретения доллярчиков, гривну с уни(снятие 1%) на кдв(снятие без комиссии) перевести через депо, но что-то пошло не так - не то депо выбрал :mrgreen: - придется чуток подождать)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:37

Alex2007 На спокійному ринку завжди видно, кому валюта потрібна більше всіх. Зараз активним є Коломойський (через Південний і Абанк). Насправді, немає великої різниці, на якому рівні з діапазону 25,9х-26,2 придбати, розуміючи, що буде, якщо ситуація збережеться (включаючи і "велику приватизацію" за цінами в десятки раз дешевше).
Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу"). І екс буде мати шанси, якщо не буде вашингтонського претендента...
Трохи цифр і графіків по ОВДП у світлі викладеного вище і виходячи з припущення, що не всі "нерезиденти" з гнізда сліпого трасту https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/3/636440/
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:46

orest

Скорее всего таки да, Беня вынашивает (походу даже реализует потихоньку) коварный план 8) :twisted:

пс. только сомневаюсь что это нужно самому Зеленскому, чтоб через n-ное время о нем упоминали незлым тихим словом (за допущенные им лично ошибки, и за ошибки других).
Это касается и продвигаемого Вакарчука.
Они своей политдеятельностью в наших реалиях поставят крест в своей творческой карьере (когда решат туда вернутся из политики), - на них уже будут смотреть совсем по-другому, не так как сейчас. Придется им тогда заняться каким-нибудь другим бизнесом, непубличным, а им, как актерам, будет крайне некомфортно.
Оно им лично надо - эти приключения, чьи-то указки из-за океана или бени, брать дикую отвественность и бороться (или делать вид, что борешься) с ветряками :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 05 тра, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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