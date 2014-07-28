Vitl написав:Спасибо всем подхватившим моё возмущение.Но признаю, что просто вырвалось и невытерпел очередной раз, чтобы смолчать об очередных покращеннях.а в общем весь анализ происходящего от вас с дополнениями верный.Ключевым хочу к сожалению признать, что любая другая влада не сможет также порешать все накопившиеся проблемы, это невозможно.Но хотя бы какой то больший приоритет отдать простым людям нужно.
Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
prodigy написав:Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Очкарик За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив. Alex 2007 Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба). П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Очкарик За три місяці і кілька днів вийшло трішки більше 1 т з 10. Прокрутив такі два шматочки. Не невідь що, але 2/3 літнього відпочинку відбив. Alex 2007 Нічого не поламалося, просто є два нюанси: 1 чи ця підмога потрібна на МБ, чи там вистачає своїх ресурсів (адже НБУ ніби відкупив своє, діфісіту мабуть не було), а ціна інколи також потрібна - чим вона вища, тим менше репатріюють, наприклад; 2 чи підняттям прийому на кілька копійок вдалося активізувти приніс? Адже є економічно зумовлені періоди, коли несуть по, практично, любій ціні (свята, сг роботи, закупка перед НР, днем закоханих і тд), а є такі. коли здають на хлібчик і все (тим більше, всіх готують до 29 в кінці року, то для чого здавати по 26,х більше ніж треба). П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
почему нек-е банки поставили на прием вчера 26,10-26,15, если неделю назад принимали по 25,80/85-потому что плохо несут, а на МБ курс уже 26,31/33
так у населения купить выходит дешевле
хотя гривна и лимитирована, но валютные обязательства банку никто не отменял, вот и работают через кассу
Зеленский хороший парень, но кто его пропустит к корыту
prodigy написав:Межбанк плавно топит вверх(26,31/33), Пивденній как всегда после сытного обеда испытывает валютный голод (сегодня уже 26,15 на прием), сдать без заказа 1к
Остаюсь верен идее па 25,75.Гривну крепко зажал в кулак и не выпускаю.И Пивденный меня не запугает.В принципе происходит то, о чём как то недавно с Орестом написали.Только временные рамки смещаются.Даже при таком зажатии гривны, ходим внутри коридора.Считаю, что сейчас у верхней границы, пойдём вниз откуплюсь и я, о чём специально всем по секрету расскажу
держитесь, я с вами... хотя самому держаться часто не хватает терпения (на этом потеряно очень много) я посмотрел архивы, в 2017 курс на покупку доллара просел ниже 26,00 только 19 июня...еще вагон времени впереди, хотя графики 2017 и 2018 не коррелируют, может просядет неделей раньше
orest написав:П.С. Чи зможе щось змінити президент Зеленський?
Якщо це питання до мене, то скоріш навряд. В будь-якому випадку йому потрібна чесна і професійна команда (і не з кварталу95 , хоча абсолютно немаю нічого проти них). Плюс потрібен політичний досвід. А як його отримати, якщо потрапляючи у цей гнидник - система тебе або ламає під себе, або викидає нафіг - питання. Взагалі, якщо чесно - у мене теперішні < > відбили будь-яке бажання видавати кредити довіри на наступних виборах будь-кому. Тут ймовірніше Україні і всім українцям, нажаль, треба ще йти і йти через складні і досить довгі еволюційні процеси суспільства і держави. Але це особисті думки.
-------- Vitl & prodigy , я ситуативно тоже с вами - до конца месяца - 2 неразрывных депо, один из которых вчера по ошибке пополнил в шапито-ломбард-Абанке (хотел вчера для приобретения доллярчиков, гривну с уни(снятие 1%) на кдв(снятие без комиссии) перевести через депо, но что-то пошло не так - не то депо выбрал - придется чуток подождать)
Alex2007 На спокійному ринку завжди видно, кому валюта потрібна більше всіх. Зараз активним є Коломойський (через Південний і Абанк). Насправді, немає великої різниці, на якому рівні з діапазону 25,9х-26,2 придбати, розуміючи, що буде, якщо ситуація збережеться (включаючи і "велику приватизацію" за цінами в десятки раз дешевше). Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу"). І екс буде мати шанси, якщо не буде вашингтонського претендента... Трохи цифр і графіків по ОВДП у світлі викладеного вище і виходячи з припущення, що не всі "нерезиденти" з гнізда сліпого трасту https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/3/636440/
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Скорее всего таки да, Беня вынашивает (походу даже реализует потихоньку) коварный план
пс. только сомневаюсь что это нужно самому Зеленскому, чтоб через n-ное время о нем упоминали незлым тихим словом (за допущенные им лично ошибки, и за ошибки других). Это касается и продвигаемого Вакарчука. Они своей политдеятельностью в наших реалиях поставят крест в своей творческой карьере (когда решат туда вернутся из политики), - на них уже будут смотреть совсем по-другому, не так как сейчас. Придется им тогда заняться каким-нибудь другим бизнесом, непубличным, а им, как актерам, будет крайне некомфортно. Оно им лично надо - эти приключения, чьи-то указки из-за океана или бени, брать дикую отвественность и бороться (или делать вид, что борешься) с ветряками
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 05 тра, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.