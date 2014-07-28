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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:09
orest написав:
Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус.
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:20
orest
Насправді, немає великої різниці, на якому рівні з діапазону 25,9х-26,2 придбати
Вот, истина, я всегда именно это думаю...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:21
freeze написав: orest написав:
Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус.
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
9% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг", готовы поддержать лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Согласно опросу, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко поддерживают 7% респондентов; председателя парламентской фракции Оппозицонного блока Юрия Бойко – 6%; певца Святослава Вакарчука – 6%; актера Владимира Зеленского – 6%; президента Украины Петра Порошенко – 5%; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5%; внефракционного нардепа Вадима Рабиновича – 4%; мэра Львова Андрея Садового – 2%; экс-главу СБУ Валентина Наливайченко – 1%; лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 1%; экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка – 1%; другого кандидата – 11%. Еще треть респондентов не определились или не намереваются голосовать.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:23
freeze
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
Я когда то за Тигипко голосовал, по принципу - хочу чего то новенького и изменений.Точно так же случайно могут и Вовчика пропихнуть, т к все остальные крайне отрицательные персонажи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:57
freeze написав:
он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Во в общем-то Петро тоже не дурак, и очень умен. Но маємо те що маємо як казав один з його папередників.
Тут помимо прочего критично отсутствие жадности у любого кто прийдет. и стойкая психика. и кулак тоже.
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