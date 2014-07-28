orest написав:Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён. Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус. Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
orest написав:Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён. Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус. Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
9% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг", готовы поддержать лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба организации. Согласно опросу, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко поддерживают 7% респондентов; председателя парламентской фракции Оппозицонного блока Юрия Бойко – 6%; певца Святослава Вакарчука – 6%; актера Владимира Зеленского – 6%; президента Украины Петра Порошенко – 5%; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5%; внефракционного нардепа Вадима Рабиновича – 4%; мэра Львова Андрея Садового – 2%; экс-главу СБУ Валентина Наливайченко – 1%; лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 1%; экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка – 1%; другого кандидата – 11%. Еще треть респондентов не определились или не намереваются голосовать.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
freeze написав:Зеленский ... он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Во в общем-то Петро тоже не дурак, и очень даже умен . Но маємо те що маємо як казав один з його папередників. Тут (на посту президента) помимо прочего критично отсутствие жадности у любого кто прийдет. и стойкая психика. и кулак тоже.
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
Я когда то за Тигипко голосовал, по принципу - хочу чего то новенького и изменений.Точно так же случайно могут и Вовчика пропихнуть, т к все остальные крайне отрицательные персонажи.
Вот и я про это. Причем все понимают, что Зеленский мало разбирается в экономике, политике. Но его совершенно реально могут избрать по совокупности трех детских причин: - он хороший парень - у него честные глаза - он не участвовал в нынешней политике и достаточно умён Таких людей в Украине много, в том числе и Зеленский. Но только Зеленский из этого списка реально благодаря финансам Валерьевича может пойти на выборы. Тем более на основных кандидатов - Порошенко и Тимошенко - явно уже готов какой-то убойный компромат. И он будет выдан на гора уже после окончания сроков регистрации кандидатов где-то в январе-феврале, чтобы сбить рейтинг и человек не успел придумать как оправдаться. Последние выборы во Франции были классикой жанра, у нас будут точно такие же.
Ukrainian написав:Социологической группой "Рейтинг"
В 90-ті юний студент Антипович частенько підходив радитися при складанні анкет, опитувальників і тд, тому йому вірю значно більше ніж паталогічному бре...любителю грошей Володимиру Іллічу простигосподи Паніотто. Але все одно не розумію, звідки взявся цей рейтинг "вічноображеноїгімназистки" Гриценка???... Про вибори і методи можу говорити предметно і довго, але не тут. А ось конкретні результати діяльності насправді дуже не дурного, але паталогічно жадібного і недовірливого кондитера і реакція та "порух мізинця" з-за океану https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/5/7179552/ Що буде, коли там не мізинцем а лівою рукою порухають?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.