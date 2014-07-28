Додано: Суб 05 тра, 2018 17:20

orest



Насправді, немає великої різниці, на якому рівні з діапазону 25,9х-26,2 придбати



Вот, истина, я всегда именно это думаю...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.