orest написав:Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён. Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус. Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
orest написав:Про Зеленського - це риторичний сарказм. Адже, в час коли політичні трупи петровеликий і ригифірташ будуть душити один одного в "братсько-коаліційних" обіймах, основна боротьба розгорнеться між нф з юним вінниціким даруванням і ексгубернатором Дніпропетровщини (котрий, швидше всього, поставить на двох конячок, але в память про складні попередні відносини з воною, фаворитом назначить саме "слугу народу").
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён. Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус. Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
9% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг", готовы поддержать лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба организации. Согласно опросу, экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко поддерживают 7% респондентов; председателя парламентской фракции Оппозицонного блока Юрия Бойко – 6%; певца Святослава Вакарчука – 6%; актера Владимира Зеленского – 6%; президента Украины Петра Порошенко – 5%; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5%; внефракционного нардепа Вадима Рабиновича – 4%; мэра Львова Андрея Садового – 2%; экс-главу СБУ Валентина Наливайченко – 1%; лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 1%; экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка – 1%; другого кандидата – 11%. Еще треть респондентов не определились или не намереваются голосовать.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
freeze написав:Зеленский ... он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Во в общем-то Петро тоже не дурак, и очень даже умен . Но маємо те що маємо як казав один з його папередників. Тут (на посту президента) помимо прочего критично отсутствие жадности у любого кто прийдет. и стойкая психика. и кулак тоже.
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.
Я когда то за Тигипко голосовал, по принципу - хочу чего то новенького и изменений.Точно так же случайно могут и Вовчика пропихнуть, т к все остальные крайне отрицательные персонажи.
Вот и я про это. Причем все понимают, что Зеленский мало разбирается в экономике, политике. Но его совершенно реально могут избрать по совокупности трех детских причин: - он хороший парень - у него честные глаза - он не участвовал в нынешней политике и достаточно умён Таких людей в Украине много, в том числе и Зеленский. Но только Зеленский из этого списка реально благодаря финансам Валерьевича может пойти на выборы. Тем более на основных кандидатов - Порошенко и Тимошенко - явно уже готов какой-то убойный компромат. И он будет выдан на гора уже после окончания сроков регистрации кандидатов где-то в январе-феврале, чтобы сбить рейтинг и человек не успел придумать как оправдаться. Последние выборы во Франции были классикой жанра, у нас будут точно такие же.
Ukrainian написав:Социологической группой "Рейтинг"
В 90-ті юний студент Антипович частенько підходив радитися при складанні анкет, опитувальників і тд, тому йому вірю значно більше ніж паталогічному бре...любителю грошей Володимиру Іллічу простигосподи Паніотто. Але все одно не розумію, звідки взявся цей рейтинг "вічноображеноїгімназистки" Гриценка???... Про вибори і методи можу говорити предметно і довго, але не тут. А ось конкретні результати діяльності насправді дуже не дурного, але паталогічно жадібного і недовірливого кондитера і реакція та "порух мізинця" з-за океану https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/5/7179552/ Що буде, коли там не мізинцем а лівою рукою порухають?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
На відміну від вітчизняних інвесторів, для оплати придбаних ОВДП нерезиденти заводили в країну валюту та продавали її. Протягом першого кварталу 2018 року вони придбали ОВДП на суму близько 330 млн дол, тобто орієнтовно такий обсяг валюти вони завели в Україну.
Такая сумма могла сказаться на курсе только, если она зашла в течение буквально нескольких дней, как, по-видимому, и произошло в конце января, что и помогло резко сбить курс. Точно так же может произойти с обратным эффектом в случае резкого вывода этих денег. Но воздействие таких сумм явно может быть только кратковременным. Остальное зависит от политики НБУ. Поэтому считаю, что при сегодняшних размерах иностранных (?) инвестиций в ОВГЗ они не представляют опасности, а просто используются НБУ для манипуляций рынком. Так же, как в РФ ЦБ воспользовалось санкциями для опускания рубля.
По ссылке https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/5/7179552/ об ограничении беспошлинного ввоза не очень понял связи этого с "результатами діяльності насправді дуже не дурного, але паталогічно жадібного і недовірливого кондитера і реакція та "порух мізинця" з-за океану". Это всё же вроде связано с законотворческой деятельностью нашей родной Рады и к президенту отношения не имеет. О нашей реакции на это в заметке вообще ничего не сказано.
Vitl написав:ПС на днях заинтересовался вопросом поверки счётчика воды и вот что раскопал.Недавно эти ификтивные повышали цену на воду . мотивируя нехилое повышение включением расходов на поверку счётчика в тариф.Таперача ани исключили из тарифа поверку за свой счёт и переложили расходы опять на жильцов.И конечно при этом уменьшили тариф.И когда я посмотрел. что тариф уменьшен всего на несколько копеек, то я был в ахере.Зато поверка стоит ок 450 грн Я вообще не понял за кого и за что люди на майдан выходили и за кого сейчас сражаются.Это пипец полный что делается - обдираловка и наипаловка.и так почти везде.Киевсрак шлёт мне радостное смс. что стоимость тарифа поднимает. зато при этом он мене добавляет 200 смс вместо бывших 100.Нах мне его смс эти невостребованный непотриб сдался, прикрыл просто наглый грабёж.и так все.А тогда зачем нам вообще нужна ота шайка, которая для людей ничего не делает
Со всем этим согласен. Особенно Киевсрак обнаглел: предоставляет номера аферистам, которые через СМС выкачивают деньги с пользователей (замечу только, что Киевстар = Вымпелком = российский оффшор в Нидерландах ).
Но к Майдану и его целям всё это отношения не имеет. Майдан стоял за ассоциацию с ЕС. Не больше и не меньше. А не за снижение тарифов.