freeze написав:

Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус.Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.