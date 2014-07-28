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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:54

Starikan

Со всем этим согласен.
Особенно Киевсрак обнаглел: предоставляет номера аферистам, которые через СМС выкачивают деньги с пользователей (замечу только, что Киевстар = Вымпелком = российский оффшор в Нидерландах :wink: ).

Но к Майдану и его целям всё это отношения не имеет. Майдан стоял за ассоциацию с ЕС. Не больше и не меньше. А не за снижение тарифов.

Я работал в компании, являвшейся подрядчиком киевсрака по техническим вопросам, историю хорошо знаю, начиная с Норвегии.
А майдан стоял и не за тарифы и не за ЕС между прочим.Одно как и другое является частичками - за улучшение жизни народа.Но это улучшение должно было начаться с координальной перемены, что майдан и сделал.А вот дальше перемены как то не пошли.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:00

  ulanusa1 написав:
  freeze написав:
Обратите внимание, что Зеленский единственный - из звучащих на сегодня фамилий - который имеет положительный рейтинг во всех регионах страны, и на так называемом юго-востоке, и на так называемом Западе. Благодаря телераскрутке он имеет имидж своего парня, он не влазит ни в какие разборки, не допускает никаких лишних высказываний, которые могут обидеть какие-то группы населения, на него нет особого компромата и коррупционного налёта, да и вряд ли будет, что связан с Коломойским это и ежу понятно и не скрывается, он хороший и внятный оратор, он явно не дурак, а те кто его знают отмечают, что он явно умён.
Опыта политического маловато, вот я не знаю плюс это или минус.
Короче говоря в этой жизни я уже ни чему не удивлюсь, даже Президенту Зеленскому.


Я не фанат этого товарища. Он готов защищать Коломойского не смотря на то, что тот совершил крупнейшую в истории страны кражу. Политического опыта у него хватит - кормить народ плоскими шутками и играть на публику он умеет. Но в экономике вряд-ли разбирается, поэтому будет заниматься популизмом, в т.ч. валютным.
Понимаю, что политика ключевой курсообразующий фактор, но боюсь уйдем далеко от темы ветки. Давайте подавать мысли о будущих президентах в контексте влияния на курс.


Привет, давайте :D
Итак, я считаю, что все возможные президенты, которые в прошлом были боксёрами, певцами, комиками и подобными знаменитыми личностями, приведут курс нацвалюты к неадекватному значению.В любую сторону, какая им будет выгодна.Не будучи профильными профессионалами, они зайдут в дебри курсообразования, т к будут преследовать какую то частную цель, не учитывая законы финансов и экономики.Советники при этом будут жалко пытаться хоть как то сгладить создавшиеся неровности.Я категорически против таких президентов, хотя в их естественном амплуа очень положительно к ним отношусь.Во...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:09

  ulanusa1 написав:......
Я не фанат этого товарища. Он готов защищать Коломойского не смотря на то, что тот совершил крупнейшую в истории страны кражу. Политического опыта у него хватит - кормить народ плоскими шутками и играть на публику он умеет. Но в экономике вряд-ли разбирается, поэтому будет заниматься популизмом, в т.ч. валютным.
Понимаю, что политика ключевой курсообразующий фактор, но боюсь уйдем далеко от темы ветки. Давайте подавать мысли о будущих президентах в контексте влияния на курс.

С постом согласен.
Правда, не уверен в том, что Коломойский действительно совершил кражу, но уж точно не крупнейшую - Лазаренко украл побольше.
В контексте влияния на курс о будущих президентах пока говорить сложно. Это будет, по-моему, больше зависеть не от личности, а от того, кто его поддержит и, соответственно, к кому он будет вынужден прислушиваться.
Но, скорее всего, в силу приличного внешнего долга он будет вынужден прислушиваться в первую очередь к МВФ.
При отсутствии у наших политиков какой-либо стратегии развития Украины мне кажется, что от личности президента курс будет зависеть весьма слабо.
Вариант, кот. кто-то высказывал то ли здесь, то ли в контакте, прихода к власти Юли и резкой переориентации на Россию, рассматриваю как практически нереальный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48

ЛАД

Вариант, кот. кто-то высказывал то ли здесь, то ли в контакте, прихода к власти Юли и резкой переориентации на Россию, рассматриваю как практически нереальный.

он реальный, но очень кровавый :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:59

  Vitl написав:ЛАД

Вариант, кот. кто-то высказывал то ли здесь, то ли в контакте, прихода к власти Юли и резкой переориентации на Россию, рассматриваю как практически нереальный.

он реальный, но очень кровавый :(

Ну, тут мы с Вами в оценках реальности сильно расходимся. Не вижу в Украине серьёзных сил, кот. могли бы решиться на такое.
ЛАД
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