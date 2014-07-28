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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:53

  Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.

Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.

"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке.
Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
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