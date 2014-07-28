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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:53
Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке.
Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
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Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27
Повертаємо борги: Україна з початку травня виплатила МВФ $451 мільйон
виплати проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.
За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.
вот тогда и можно откупаться?
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:15
Starikan написав: Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке.
Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
В моей цитате было ещё написано - .Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.
Поэтому я просто набросал нечто, не претендующее на истину.Сам факт остаётся, что повороты такие вполне возможны.По Крыму это сейчас кажется тупиковый вариант, а со временем при ослаблении одних, при укреплении других и т д, прогресс может быть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 01:15
Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.Т е всё решаемо, там и сми подтянется и найдут очередных врагов виновных и героев достойных, пару лозунгов пару подарков...и переориентация.Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.Но чтобы не отвлекаться, тем временем курс будет завязан или на евро или на рубль.И скорее всего при событиях пойдёт вниз гривна, т к это явно не стабильность.
Раскол есть, но пока "в головах". Я говорил о расколе (распаде) государства.
Какая-то смена власти нам, возможно, нужна, но совсем не такая, как им. Нужная "им" смена власти, на мой взгляд, сегодня невозможна. Поэтому всё остальное - беспочвенные (бессмысленные) разговоры.
Что будет через несколько лет, посмотрим. Загадывать не буду.
В 90-м я бы не поверил в распад Союза.
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