Vitl написав:

Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.Давайте конкретизируем вышенаписанное.- раскол он есть уже- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.Т е всё решаемо, там и сми подтянется и найдут очередных врагов виновных и героев достойных, пару лозунгов пару подарков...и переориентация.Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.Но чтобы не отвлекаться, тем временем курс будет завязан или на евро или на рубль.И скорее всего при событиях пойдёт вниз гривна, т к это явно не стабильность.