Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке. Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке. Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
В моей цитате было ещё написано - .Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты. Поэтому я просто набросал нечто, не претендующее на истину.Сам факт остаётся, что повороты такие вполне возможны.По Крыму это сейчас кажется тупиковый вариант, а со временем при ослаблении одних, при укреплении других и т д, прогресс может быть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.Т е всё решаемо, там и сми подтянется и найдут очередных врагов виновных и героев достойных, пару лозунгов пару подарков...и переориентация.Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.Но чтобы не отвлекаться, тем временем курс будет завязан или на евро или на рубль.И скорее всего при событиях пойдёт вниз гривна, т к это явно не стабильность.
Раскол есть, но пока "в головах". Я говорил о расколе (распаде) государства. Какая-то смена власти нам, возможно, нужна, но совсем не такая, как им. Нужная "им" смена власти, на мой взгляд, сегодня невозможна. Поэтому всё остальное - беспочвенные (бессмысленные) разговоры. Что будет через несколько лет, посмотрим. Загадывать не буду. В 90-м я бы не поверил в распад Союза.
Этого живагу ненавижу с времён фика.Всех воров давно на нары пора.Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Ну да. А ОБХСС при совке "придумали" просто чтобы безработных устроить. Тырили просто тогда меньше -- потому как делать с этим "натыренным" было нечего: две у тебя волги или одна -- разницы никакой. А яхту, например, не купить... А законы... -- верхушка партии себя довольно неплохо чувствовала. И на народ им было наплевать ничуть не меньше.