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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:53

  Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.

Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.

"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке.
Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:27

Повертаємо борги: Україна з початку травня виплатила МВФ $451 мільйон

виплати проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.

За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.

вот тогда и можно откупаться? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:15

  Starikan написав:
  Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.

Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.

"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке.
Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").


В моей цитате было ещё написано - .Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.
Поэтому я просто набросал нечто, не претендующее на истину.Сам факт остаётся, что повороты такие вполне возможны.По Крыму это сейчас кажется тупиковый вариант, а со временем при ослаблении одних, при укреплении других и т д, прогресс может быть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 01:15

  Vitl написав:ЛАД
Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.

Давайте конкретизируем вышенаписанное.
- раскол он есть уже
- переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.Т е всё решаемо, там и сми подтянется и найдут очередных врагов виновных и героев достойных, пару лозунгов пару подарков...и переориентация.Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.Но чтобы не отвлекаться, тем временем курс будет завязан или на евро или на рубль.И скорее всего при событиях пойдёт вниз гривна, т к это явно не стабильность.

Раскол есть, но пока "в головах". Я говорил о расколе (распаде) государства.
Какая-то смена власти нам, возможно, нужна, но совсем не такая, как им. Нужная "им" смена власти, на мой взгляд, сегодня невозможна. Поэтому всё остальное - беспочвенные (бессмысленные) разговоры.
Что будет через несколько лет, посмотрим. Загадывать не буду.
В 90-м я бы не поверил в распад Союза. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:53

ЛАД http://biz.liga.net/ekonomika/avto/arti ... uet-rosavu шепчуться, що головний герой ображений і жадає помсти не менше ніж екс власник Приватбанку.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:03

  orest написав:ЛАД http://biz.liga.net/ekonomika/avto/arti ... uet-rosavu шепчуться, що головний герой ображений і жадає помсти не менше ніж екс власник Приватбанку.


Этого живагу ненавижу с времён фика.Всех воров давно на нары пора.Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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