Додано: Вів 08 тра, 2018 17:34

Vitl написав: Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил. Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.

Vitl написав: можно здесь, но в контексе курса нацвалюты можно здесь, но в контексе курса нацвалюты

Сравнивать могут лишь те, кому сейчас больше 40-50. Остальные могут что-то говорить, основываясь лишь на воспоминания других людей и статьи в прессе, какие-то пропагандистские - в разные стороны - фильмы. То есть Солженицына я не читал, но решительно осуждаю/C/А что тут сравнивать? Если бы мне сказали - хочешь вернуться сначала 20-летним пацаном этак в эпоху Хрущева или Брежнева и жить снова, или оказаться 70-летним в очень светлом будущем. Я бы сказал - идите на хрен со своим светлым будущим, хочу 20-летним во времена Брежнева, не так уж сумрачно тогда было жить, как сейчас малюют. Винчик пили даже в школе, танцюльки-дискотеки, много секса, слушали Высоцкого, ходили в походы, кто хотел учиться, тот учился, абсолютно весь класс у нас занимался в разных спортивных секциях, турпоходы, шашлычки. Когда в день траура на похоронах Брежнева мы устроили бурную вечеринку со стрельбой пробками шампанского в окна, выходящего на центральную часть города, к нам позвонили в дверь двое в штатском из КГБ и дословно сказали - ребята, просьба большая перенесите на завтра вашу гулянку, траур всё-таки, и все гонения.Не, КГБ была конечно серьезная организация, но вменяемая. Им было до сраки, что вся страна на кухнях, на заводах в обеденный перерыв травила анекдоты про Брежнева и советскую власть, но если выйти на Красную площадь и прокричать такой анекдот, тогда да, получи репрессию, против раскола государства боролись также жестко как сейчас, это тоже абсолютно верно, диссидентов было немного, но они точно страдали от репрессий.В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях.Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними.Итак, вижу три явных плюса -1. Главный - мы были моложе. Это плюс только для тех кому сейчас больше 40-50.2. Было больше социальной справедливости - всё-таки не было такого большого количество бомжей и наркоманов. Я тут вчера прошелся по Пантелеймоновской возле Привоза - десятки деградантов, лежат на скамеечках и пузырьки со рта пускают, лежат на тротуарах в описанных штанах и воняют, в аптеки беспрерывным потоком характерные личности, которым без слов отпускают шприцы. И не было такого громадного количества морд чиновников и других мутных типажей в наглую тыкающую свою роскошь, не подкрепленную никакими декларациями.3. Население в целом было дружнее, причем я бы сказал гораздо дружнее.Какие преимущества сейчас -1. И главный, сейчас гораздо больше возможностей, особенно у молодежи.2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.В контексте курса валюты?Вспомнился старый анекдот.Ржевский видит даму с болонкой, хочет познакомиться, но не знает как.Подходит к даме и давай с ноги болонку, она улетает на несколько метров. Поручик задумчиво - низко полетела, к дождю, разрешите представиться Поручик Ржевский.Это я к первой части мною здесь написанного )))Заметили канул в бозу конкурс прогнозов валюты на данной ветке?А всё почему - экономические законы у нас на данном этапе не работают, предсказывать что-то бессмысленно. Курс регулируется чисто политической целесообразностью. Захотят - сделают Антикоррупционный суд, получат очередной транш на поддержание, захотят - провалят закон этот. Вот вам и влияние на курс, никаких агрегатов, никаких экономических параметров. Хотя казалось бы где какой-то Суд, и где курс доллара.