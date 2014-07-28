Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке. Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.
"Им" нужна не просто смена власти, а прежде всего гарантии (в т.ч. и от "запада") о невступлении в НАТО (и, возможно, в ЕС). Экономические связи "им", похоже, вообще пофиг, судя по торговым войнам еще при Яныке. Т.е. "их" устроит только полная капитуляция, возможно, с отделением Галиции. И никакой компенсации Крыма не будет - "исконно русская земля - и точка" (все другое будет потерей лица "Великой России").
В моей цитате было ещё написано - .Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты. Поэтому я просто набросал нечто, не претендующее на истину.Сам факт остаётся, что повороты такие вполне возможны.По Крыму это сейчас кажется тупиковый вариант, а со временем при ослаблении одних, при укреплении других и т д, прогресс может быть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ЛАД Сегодняшняя резкая переориентация на РФ, о кот. писали, по-моему, невозможна и привела бы, скорее всего, к расколу Украины.
Давайте конкретизируем вышенаписанное. - раскол он есть уже - переориентация возможна за 5минут, как вы спросите - им нужно смена власти, нам частично тоже.При этом сразу снимается вопрос Донбасса в нашу пользу, плюс возможно компенсация по Крыму в виде газовых цен по типу скидки в Бульбашии.Т е всё решаемо, там и сми подтянется и найдут очередных врагов виновных и героев достойных, пару лозунгов пару подарков...и переориентация.Это всё к примеру. как оно на самом деле, возможны варианты.Но чтобы не отвлекаться, тем временем курс будет завязан или на евро или на рубль.И скорее всего при событиях пойдёт вниз гривна, т к это явно не стабильность.
Раскол есть, но пока "в головах". Я говорил о расколе (распаде) государства. Какая-то смена власти нам, возможно, нужна, но совсем не такая, как им. Нужная "им" смена власти, на мой взгляд, сегодня невозможна. Поэтому всё остальное - беспочвенные (бессмысленные) разговоры. Что будет через несколько лет, посмотрим. Загадывать не буду. В 90-м я бы не поверил в распад Союза.
Этого живагу ненавижу с времён фика.Всех воров давно на нары пора.Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Ну да. А ОБХСС при совке "придумали" просто чтобы безработных устроить. Тырили, просто, тогда меньше -- потому как делать с этим "натыренным" было нечего: две у тебя волги или одна -- разницы никакой. А яхту, например, не купить... А законы... -- верхушка партии себя довольно неплохо чувствовала. И на народ им было наплевать ничуть не меньше.
Vitl написав:Кстати, в контексте упоминаний об СССР, при союзе такого наглого беспредела не могло быть и не было.Чёрное было чёрным, а белое белым.Сейчас наклепали законов никому из нормальных людей не нужных, а нужных для махинаций, и кайфуют и балдеют грабя миллиарды.Да потому что они сами у власти и плевать на народ.А я в свою очередь балдею, когда эти твари грызут друг другу глотки, в д сл живага и фонд.
Ну да. А ОБХСС при совке "придумали" просто чтобы безработных устроить. Тырили, просто, тогда меньше -- потому как делать с этим "натыренным" было нечего: две у тебя волги или одна -- разницы никакой. А яхту, например, не купить... А законы... -- верхушка партии себя довольно неплохо чувствовала. И на народ им было наплевать ничуть не меньше.
Вот, вот, правильно.Что и нужно доказать.Никто не хвалит совок, якобы там всё было пучком.Кстати, мне обхсс очень однажды помог, я остался благодарен - сдали кольцо золотое в ювелирку...мастера чёт ни делать ни отдавать...был обхссник знакомый...мы месяц забирали, он приехал и за 2 минуты всё заплатили и вернули.Да, там перегибы были,НО не сравнить же с тем что сейчас.Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.Пжлста. можно здесь, но в контексе курса нацвалюты.На моей памяти доллар официально стоил 75 коп, а на чр 3 рубля.Т о сейчас в пропорции чр должен быть ок 100
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Вот, вот, правильно.Что и нужно доказать.Никто не хвалит совок, якобы там всё было пучком.Кстати, мне обхсс очень однажды помог, я остался благодарен - сдали кольцо золотое в ювелирку...мастера чёт ни делать ни отдавать...был обхссник знакомый...мы месяц забирали, он приехал и за 2 минуты всё заплатили и вернули.Да, там перегибы были,НО не сравнить же с тем что сейчас.Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.Пжлста. можно здесь, но в контексе курса нацвалюты.На моей памяти доллар официально стоил 75 коп, а на чр 3 рубля.Т о сейчас в пропорции чр должен быть ок 100
В контексте нац-валюты то, чем тут большинство занимается (зеленый забор/танк в обменке) "тогда" на уголовку тянуло. А не ответил никто по простой причине: а как сравнивать-то? -- да, колбаса тогда по 15(?) копеек была. Но в Тайчик на недельку-другую в отпуск фиг слетаешь. Это лучше или хуже стало?
Vitl написав:Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.
Сравнивать могут лишь те, кому сейчас больше 40-50. Остальные могут что-то говорить, основываясь лишь на воспоминания других людей и статьи в прессе, какие-то пропагандистские - в разные стороны - фильмы. То есть Солженицына я не читал, но решительно осуждаю/C/ А что тут сравнивать? Если бы мне сказали - хочешь вернуться сначала 20-летним пацаном этак в эпоху Хрущева или Брежнева и жить снова, или оказаться 70-летним в очень светлом будущем. Я бы сказал - идите на хрен со своим светлым будущим, хочу 20-летним во времена Брежнева, не так уж сумрачно тогда было жить, как сейчас малюют. Винчик пили даже в школе, танцюльки-дискотеки, много секса, слушали Высоцкого, ходили в походы, кто хотел учиться, тот учился, абсолютно весь класс у нас занимался в разных спортивных секциях, турпоходы, шашлычки. Когда в день траура на похоронах Брежнева мы устроили бурную вечеринку со стрельбой пробками шампанского в окна, выходящего на центральную часть города, к нам позвонили в дверь двое в штатском из КГБ и дословно сказали - ребята, просьба большая перенесите на завтра вашу гулянку, траур всё-таки, и все гонения. Не, КГБ была конечно серьезная организация, но вменяемая. Им было до сраки, что вся страна на кухнях, на заводах в обеденный перерыв травила анекдоты про Брежнева и советскую власть, но если выйти на Красную площадь и прокричать такой анекдот, тогда да, получи репрессию, против раскола государства боролись также жестко как сейчас, это тоже абсолютно верно, диссидентов было немного, но они точно страдали от репрессий. В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях. Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними. Итак, вижу три явных плюса - 1. Главный - мы были моложе. Это плюс только для тех кому сейчас больше 40-50. 2. Было больше социальной справедливости - всё-таки не было такого большого количество бомжей и наркоманов. Я тут вчера прошелся по Пантелеймоновской возле Привоза - десятки деградантов, лежат на скамеечках и пузырьки со рта пускают, лежат на тротуарах в описанных штанах и воняют, в аптеки беспрерывным потоком характерные личности, которым без слов отпускают шприцы. И не было такого громадного количества морд чиновников и других мутных типажей в наглую тыкающую свою роскошь, не подкрепленную никакими декларациями. 3. Население в целом было дружнее, причем я бы сказал гораздо дружнее.
Какие преимущества сейчас - 1. И главный, сейчас гораздо больше возможностей, особенно у молодежи. 2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.
Vitl написав:можно здесь, но в контексе курса нацвалюты
В контексте курса валюты? Вспомнился старый анекдот. Ржевский видит даму с болонкой, хочет познакомиться, но не знает как. Подходит к даме и давай с ноги болонку, она улетает на несколько метров. Поручик задумчиво - низко полетела, к дождю, разрешите представиться Поручик Ржевский. Это я к первой части мною здесь написанного )))
Заметили канул в бозу конкурс прогнозов валюты на данной ветке? А всё почему - экономические законы у нас на данном этапе не работают, предсказывать что-то бессмысленно. Курс регулируется чисто политической целесообразностью. Захотят - сделают Антикоррупционный суд, получат очередной транш на поддержание, захотят - провалят закон этот. Вот вам и влияние на курс, никаких агрегатов, никаких экономических параметров. Хотя казалось бы где какой-то Суд, и где курс доллара.