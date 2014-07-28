_hunter
В контексте нац-валюты то, чем тут большинство занимается (зеленый забор/танк в обменке) "тогда" на уголовку тянуло.
А не ответил никто по простой причине: а как сравнивать-то? -- да, колбаса тогда по 15(?) копеек была. Но в Тайчик на недельку-другую в отпуск фиг слетаешь.
Это лучше или хуже стало?
1 - 0 в пользу совка
И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то...