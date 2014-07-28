Додано: Вів 08 тра, 2018 18:22

freeze



Мне понравилось.Многое испытал и знаю.С преимуществами и недостатками почти согласен.Начинать по каким то пунктам спор не вижу смысла. в основе всё очень и очень.Пункт о возрасте он как бы к делу не относится.и пункт о возможностях относительный.Тогда тоже были возможности. но очерченные рамками. но сквозь них прорывались кому нужно было.А сейчас всё равно рождённый ползать не полетит.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.