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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:14

_hunter

В контексте нац-валюты то, чем тут большинство занимается (зеленый забор/танк в обменке) "тогда" на уголовку тянуло.
А не ответил никто по простой причине: а как сравнивать-то? -- да, колбаса тогда по 15(?) копеек была. Но в Тайчик на недельку-другую в отпуск фиг слетаешь.
Это лучше или хуже стало?

1 - 0 в пользу совка
И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то... :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:22

freeze

Мне понравилось.Многое испытал и знаю.С преимуществами и недостатками почти согласен.Начинать по каким то пунктам спор не вижу смысла. в основе всё очень и очень.Пункт о возрасте он как бы к делу не относится.и пункт о возможностях относительный.Тогда тоже были возможности. но очерченные рамками. но сквозь них прорывались кому нужно было.А сейчас всё равно рождённый ползать не полетит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:43

freeze
со многим на 100% согласен, но есть детали:

-40 лет это по современным меркам еще молодость, я бы сказал не 40-50, а 50-60 (т.е. тем , кому 1991 было хотя бы 25 лет), а то одна знакомая 1979 г.р. сказала, что достаточно пожила при СССР :mrgreen:

-по поводу широких возможностей при капитализме: не всегда есть средства, чтобы ими воспользоваться (вернее как правило у большинства их нет)
-права работника перед работодателем сейчас-их не было и нет
(можешь лет 5 ходить по судам правды добиваться)

п.с. по курсу

недавно сдал 5к в Пивне по 26,15 и долил на 6-мес депо (нужно было это сделать месяца 2 раньше при курсе 26,5/6)... (курс безубытка 26,9)
на лето сильно укрепления гривны не ожидаю (что с траншем и без него)

мой прогноз на лето 15/06-31/07 курс в диапазоне 25,30/70 сдать и 25,85/26,10 купить

всех поздравляю с Днем Победы!
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:мой прогноз на лето 15/06-31/07 курс в диапазоне 25,30/70 сдать и 25,85/26,10 купить

в приличном обществе дырки на графике принято закрывать,
думаю в ближайшие 2-3 месяца этим и займёмся

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bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:25

По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:56

из любых правил бывают исключения, например в 2011, 2012, 2014 годах,
а причины нам объяснят аналитики, постфактум
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:58

  bred написав:
  prodigy написав:мой прогноз на лето 15/06-31/07 курс в диапазоне 25,30/70 сдать и 25,85/26,10 купить

в приличном обществе дырки на графике принято закрывать,
думаю в ближайшие 2-3 месяца этим и займёмся

Зображення

Извини, поясни.Попробовал разложить волны, мы или в 5й или авс начали :) Та это и не важно.Что за дырки :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:03

  bred написав:из любых правил бывают исключения, например в 2011, 2012, 2014 годах,
а причины нам объяснят аналитики, постфактум


Ссылка очень хорошая, быстро можно посмотреть нужный период, поэтому безусловно отплюсовал.
А по обсуждаемому - тапочки засмеялись :) .Потому что 2011 и 2012 это прибитый гвоздями курс к 8, он только от ветра колывался трошки.А в 2014 всё как положено, нужно открыть июнь и июль...и потом дальше увидеть рост, как и положено по сезонности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:37

  Vitl написав:Попробовал разложить волны, мы или в 5й или авс начали :) Та это и не важно.Что за дырки :?:

я волны на месяцах и неделях смотрю, там как-то так видится
Зображення

а дырки - неперекрытые гэпы, которых не было до февраля
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bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:51

  bred написав:
  Vitl написав:Попробовал разложить волны, мы или в 5й или авс начали :) Та это и не важно.Что за дырки :?:

я волны на месяцах и неделях смотрю, там как-то так видится
Зображення

а дырки - неперекрытые гэпы, которых не было до февраля
Зображення


Понятно.Но я считаю шуткой ТА по гривне.Постфактум можно что то вырисовать и сказать - вот мол фигура или волны.Но практически, как например по крипте, зачастую можно хоть что то предугадать, по гривне это только по ФА.Что мы сейчас и мусолим, типа сезонность, мвф, денмасса, долги...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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