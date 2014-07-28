В контексте нац-валюты то, чем тут большинство занимается (зеленый забор/танк в обменке) "тогда" на уголовку тянуло. А не ответил никто по простой причине: а как сравнивать-то? -- да, колбаса тогда по 15(?) копеек была. Но в Тайчик на недельку-другую в отпуск фиг слетаешь. Это лучше или хуже стало?
1 - 0 в пользу совка И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Мне понравилось.Многое испытал и знаю.С преимуществами и недостатками почти согласен.Начинать по каким то пунктам спор не вижу смысла. в основе всё очень и очень.Пункт о возрасте он как бы к делу не относится.и пункт о возможностях относительный.Тогда тоже были возможности. но очерченные рамками. но сквозь них прорывались кому нужно было.А сейчас всё равно рождённый ползать не полетит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze со многим на 100% согласен, но есть детали:
-40 лет это по современным меркам еще молодость, я бы сказал не 40-50, а 50-60 (т.е. тем , кому 1991 было хотя бы 25 лет), а то одна знакомая 1979 г.р. сказала, что достаточно пожила при СССР
-по поводу широких возможностей при капитализме: не всегда есть средства, чтобы ими воспользоваться (вернее как правило у большинства их нет) -права работника перед работодателем сейчас-их не было и нет (можешь лет 5 ходить по судам правды добиваться)
п.с. по курсу
недавно сдал 5к в Пивне по 26,15 и долил на 6-мес депо (нужно было это сделать месяца 2 раньше при курсе 26,5/6)... (курс безубытка 26,9) на лето сильно укрепления гривны не ожидаю (что с траншем и без него)
мой прогноз на лето 15/06-31/07 курс в диапазоне 25,30/70 сдать и 25,85/26,10 купить
По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ссылка очень хорошая, быстро можно посмотреть нужный период, поэтому безусловно отплюсовал. А по обсуждаемому - тапочки засмеялись .Потому что 2011 и 2012 это прибитый гвоздями курс к 8, он только от ветра колывался трошки.А в 2014 всё как положено, нужно открыть июнь и июль...и потом дальше увидеть рост, как и положено по сезонности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Попробовал разложить волны, мы или в 5й или авс начали Та это и не важно.Что за дырки
я волны на месяцах и неделях смотрю, там как-то так видится
а дырки - неперекрытые гэпы, которых не было до февраля
Понятно.Но я считаю шуткой ТА по гривне.Постфактум можно что то вырисовать и сказать - вот мол фигура или волны.Но практически, как например по крипте, зачастую можно хоть что то предугадать, по гривне это только по ФА.Что мы сейчас и мусолим, типа сезонность, мвф, денмасса, долги...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.