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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:53

  Vitl написав:По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну :D

Ну що ж, давайте поміркуємо. Спочатку пригадаємо, що було головним чинником курсової динаміки літом минулого року. Не раз писав і пізніше це визнали і офіційні ЗМІшні експерти, що головною причиною була акція «відсотки падають», під яку населення міняло «матрасну» і депозитну валюту і несло грн. в банки. Загалом минулого року чистий продаж валюти населенням склав 2,1 млрд дол., що суттєво наповнило МБ. Хоч, треба визнати, що це менше ніж в 2016, коли ця цифра склала 2,5 млрд. Станом на кінець квітня динаміка не дуже втішна за перший квартал 2018 чистий продаж склав 380,8 млн (за аналогічний період 2017 – 330,4 млн), але вже в квітні 2018 – 234,7 млн, тоді як роком раніше – 356 млн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajints ... 68587.html Тут роль відіграє і всихання «заначок» і значно оптимальніше їх використання і чуть більша грн. зп. Тенденція має всі шанси продовжитися, крім того, червень липень – закінчення річних минулорічних грн. депозитів. Чи захочуть їх перевкласти? Ну і я ще писав про наші валютні депозити і можливість їх перетікання в Польщу, хоча б. Здається, процес стартував.
Ще варто звернути увагу на світовий форекс і тенденції в основній валютній парі і вартості рос рубля (особливо в світлі подальших напрямків через реформування ЄС і продовження санкцій проти «вісі зла» від Вашингтону). Там поки ситуація не на користь грн..
Вартість с/г продукції ніби радує, але метал не такий перспективний, крім того, росте нафта а отже і газ.
«Велика приватизація» перетворюється на великий пшик.
Політична ситуація не стабільна та не передбачувана, явно не сприяє заведенню в країну валюти більше ніж вкрай необхідно ні бізнесом ні заробітчанами. Проект репатріації вкраденого офшорниками також не фонтанує.
Певне надходження валюти може бути від 20-ки найбільших банків після стрес тестів (раніше писав), але цю топ двадцятку складають і держбанки з яких валюти не буде, рос банки в яких необхідність до капіталізації може стати останнім аргументом «виходу євреїв з Єгипту» (переговори по купівлі знову в сліпій кишці) а в справжніх іноземців все ок, мабуть, виявиться.
По ОВДП трохи від тих, хто мітив колоду https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/3/636440/
Очевидно, що перераховане не означає, що курс скоро стане 29-30, цих рівнів ми можемо цього року і не побачити. Але це свідчить про примарні шанси побачити менше 26. Навіть думки про підняття відсотків по валютних депозитах не вирішить ситуації з збільшенням валюти. Швидше всього відбудеться ріст попиту на валюту з метою конвертації тих таки грн. депо. Це стосується і курсу МБ, зараз є той рівень, при якому вигідно купувати МБ для віддачі боргів чи поповнення резервів. Нижче не вигідно бо є конкуренти-репатріанти і для них НБУ би і більше задер, щоб менше купили, але боїться паніку спровокувати і резервів немає качати з великою амплітудою.
Отже, дуже нижче ніж є зараз, не бачу і качнути на відкуп і ріст може вже в червні... Ось такі думки. Приєднуйтеся, коментуйте.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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