Додано: Сер 09 тра, 2018 19:53

Vitl написав: По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну

Ну що ж, давайте поміркуємо. Спочатку пригадаємо, що було головним чинником курсової динаміки літом минулого року. Не раз писав і пізніше це визнали і офіційні ЗМІшні експерти, що головною причиною була акція «відсотки падають», під яку населення міняло «матрасну» і депозитну валюту і несло грн. в банки. Загалом минулого року чистий продаж валюти населенням склав 2,1 млрд дол., що суттєво наповнило МБ. Хоч, треба визнати, що це менше ніж в 2016, коли ця цифра склала 2,5 млрд. Станом на кінець квітня динаміка не дуже втішна за перший квартал 2018 чистий продаж склав 380,8 млн (за аналогічний період 2017 – 330,4 млн), але вже в квітні 2018 – 234,7 млн, тоді як роком раніше – 356 млн.Тут роль відіграє і всихання «заначок» і значно оптимальніше їх використання і чуть більша грн. зп. Тенденція має всі шанси продовжитися, крім того, червень липень – закінчення річних минулорічних грн. депозитів. Чи захочуть їх перевкласти? Ну і я ще писав про наші валютні депозити і можливість їх перетікання в Польщу, хоча б. Здається, процес стартував.Ще варто звернути увагу на світовий форекс і тенденції в основній валютній парі і вартості рос рубля (особливо в світлі подальших напрямків через реформування ЄС і продовження санкцій проти «вісі зла» від Вашингтону). Там поки ситуація не на користь грн..Вартість с/г продукції ніби радує, але метал не такий перспективний, крім того, росте нафта а отже і газ.«Велика приватизація» перетворюється на великий пшик.Політична ситуація не стабільна та не передбачувана, явно не сприяє заведенню в країну валюти більше ніж вкрай необхідно ні бізнесом ні заробітчанами. Проект репатріації вкраденого офшорниками також не фонтанує.Певне надходження валюти може бути від 20-ки найбільших банків після стрес тестів (раніше писав), але цю топ двадцятку складають і держбанки з яких валюти не буде, рос банки в яких необхідність до капіталізації може стати останнім аргументом «виходу євреїв з Єгипту» (переговори по купівлі знову в сліпій кишці) а в справжніх іноземців все ок, мабуть, виявиться.По ОВДП трохи від тих, хто мітив колодуОчевидно, що перераховане не означає, що курс скоро стане 29-30, цих рівнів ми можемо цього року і не побачити. Але це свідчить про примарні шанси побачити менше 26. Навіть думки про підняття відсотків по валютних депозитах не вирішить ситуації з збільшенням валюти. Швидше всього відбудеться ріст попиту на валюту з метою конвертації тих таки грн. депо. Це стосується і курсу МБ, зараз є той рівень, при якому вигідно купувати МБ для віддачі боргів чи поповнення резервів. Нижче не вигідно бо є конкуренти-репатріанти і для них НБУ би і більше задер, щоб менше купили, але боїться паніку спровокувати і резервів немає качати з великою амплітудою.Отже, дуже нижче ніж є зараз, не бачу і качнути на відкуп і ріст може вже в червні... Ось такі думки. Приєднуйтеся, коментуйте.