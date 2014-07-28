Vitl написав:По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну
Ну що ж, давайте поміркуємо. Спочатку пригадаємо, що було головним чинником курсової динаміки літом минулого року. Не раз писав і пізніше це визнали і офіційні ЗМІшні експерти, що головною причиною була акція «відсотки падають», під яку населення міняло «матрасну» і депозитну валюту і несло грн. в банки. Загалом минулого року чистий продаж валюти населенням склав 2,1 млрд дол., що суттєво наповнило МБ. Хоч, треба визнати, що це менше ніж в 2016, коли ця цифра склала 2,5 млрд. Станом на кінець квітня динаміка не дуже втішна за перший квартал 2018 чистий продаж склав 380,8 млн (за аналогічний період 2017 – 330,4 млн), але вже в квітні 2018 – 234,7 млн, тоді як роком раніше – 356 млн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajints ... 68587.html Тут роль відіграє і всихання «заначок» і значно оптимальніше їх використання і чуть більша грн. зп. Тенденція має всі шанси продовжитися, крім того, червень липень – закінчення річних минулорічних грн. депозитів. Чи захочуть їх перевкласти? Ну і я ще писав про наші валютні депозити і можливість їх перетікання в Польщу, хоча б. Здається, процес стартував. Ще варто звернути увагу на світовий форекс і тенденції в основній валютній парі і вартості рос рубля (особливо в світлі подальших напрямків через реформування ЄС і продовження санкцій проти «вісі зла» від Вашингтону). Там поки ситуація не на користь грн.. Вартість с/г продукції ніби радує, але метал не такий перспективний, крім того, росте нафта а отже і газ. «Велика приватизація» перетворюється на великий пшик. Політична ситуація не стабільна та не передбачувана, явно не сприяє заведенню в країну валюти більше ніж вкрай необхідно ні бізнесом ні заробітчанами. Проект репатріації вкраденого офшорниками також не фонтанує. Певне надходження валюти може бути від 20-ки найбільших банків після стрес тестів (раніше писав), але цю топ двадцятку складають і держбанки з яких валюти не буде, рос банки в яких необхідність до капіталізації може стати останнім аргументом «виходу євреїв з Єгипту» (переговори по купівлі знову в сліпій кишці) а в справжніх іноземців все ок, мабуть, виявиться. По ОВДП трохи від тих, хто мітив колоду https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/3/636440/ Очевидно, що перераховане не означає, що курс скоро стане 29-30, цих рівнів ми можемо цього року і не побачити. Але це свідчить про примарні шанси побачити менше 26. Навіть думки про підняття відсотків по валютних депозитах не вирішить ситуації з збільшенням валюти. Швидше всього відбудеться ріст попиту на валюту з метою конвертації тих таки грн. депо. Це стосується і курсу МБ, зараз є той рівень, при якому вигідно купувати МБ для віддачі боргів чи поповнення резервів. Нижче не вигідно бо є конкуренти-репатріанти і для них НБУ би і більше задер, щоб менше купили, але боїться паніку спровокувати і резервів немає качати з великою амплітудою. Отже, дуже нижче ніж є зараз, не бачу і качнути на відкуп і ріст може вже в червні... Ось такі думки. Приєднуйтеся, коментуйте.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Хорошая подборка факторов получилась.Но однозначных выводов сделать всё равно нельзя, т к нет каких то особых обстоятельств.Вывод только один, что в средне и долгосроке нам светит девальвация с глубиной процентов 10.По летней сезонности проясняется тот факт, что её никто не отменял, но и глубина ограничивается.Смущает то, что ещё до лета мы опустились очень низко.В начале года мы почти все ждали в самом дне 26,5 и имеем 26 уже К факторам добавляю свою теорию зависимости курса от внешнего кредитования в обратной пропорции.Этот фактор будет играть, когда станет точно понятно о получении транша мвф.Причём многоz в трамвае на эту тему сегодня проливал свет по нек обстоятельствам и срокам. Итого - сезонность опустит доллар ещё копеек до 50 в летние месяцы.Далее будет плавная девальвация до конца года к курсу около 29.Это обусловлено тем, что ситуация полностью пока подконтрольна и управляема и курс на конец года вероятнее всего приблизится к прогнозному.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
практически все факторы упомянуты выше, поэтому по простому, учитывая малость накопленный опыт... как понял у orest закончились депо и откупается, у нас с рrodigy депо до июля и ожидания несколько иные. какабычно чуток пресловутая точка сидения, но в меру как то в контексте постил, вот закончатся приватовские депо "индейцев мая" начнут выносить и курс попрёт - нефига не произошло. когда с Vitl тикали с михи откупились вроде в июне па 25 и курс, не помню чего попёр, потом не угадали со сливом и остались в баксах, а курс вернулся на 25. можно было год сидеть в гривне на депо под 24% так что никто не знае майбутнего... добавлю к факторам отпускников, если сча в некоторых городах па 26 принос прёт, то летом сплошной праздник, ну и упомянутые сх продукцию и метал - это основное. если лебедь не прилетит, то и особых сдвигов до осени быть не должно...
freeze написав:В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях. Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними.
А как _еще_ оно (та банка с рублями) могло проявляться? -- Две вазы с мандаринами ставить? Или 4 хрустальные вазы "достать"? Не два "Рубина" поставить, а по два в каждую комнату?.. -- как я писал: при совке тупо "ничего" не было, на что можно было тратить наворованное "честным трудом". Нет, можно было, из чисто "спортивного интереса" всякие архитектурные чудеса затевать -- как Нурмурат Гульмурадов в Туркменистане.
Vitl написав:1 - 0 в пользу совка И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то...
Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.
так что хз как оно там было. Но и "сегодня" купить качественную колбасу не проблема.
>>> А в тайчик 99% людей и нафиг не нада А можно я сам буду решать что мне "нада"? Ну пожааалуйста?! -- это, собственно, и есть главное отличие "тогда" от "сейчас". -- при совке "за" гражданина думала партия. Сейчас самому приходится...
Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.
Не, но пытливый читатель всё-таки не должен доверять Живому журналу, лучше самому посмотреть этот ГОСТ-79 и покрутить колёсико мышки, чтобы увидеть: колбаса докторская - говядина высшего сорта - 25 %, свинина - 70 %, яйца - 3 %, молоко - 2%. Итого - ровно 100 процентов, и никаких индийских буйволов ))) Всякая колбаса из яков, коней и верблюдов - это продавалась в Среднеазиатских республиках. Это совсем другие сорта колбасы по этому ГОСТу. Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.
freeze написав:Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.
извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось. на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.
_hunter охонтик, я не думал. что столкнусь с очередным нациком.если ты входишь в оставшийся 1%, то в нём есть возможность тебе самому решать. её у тебя никто не отнял.А я тебе ещё раз утверждаю, что в тайчик и нах 99% не нужно.Понял Следующее, нацики типа тебя часто используют приём, что в совке ничего не было.Мол телевизор сейчас крутой, японский. с инетом. балшой, а в совке маленькие пузатые. тяжёлые были.афигенный у вас нацики приём сравнения.если бы совок остался до сих пор, то в нём бфы были точно такие же телевизоры как сейчас у нас, т к техпрогресс не выбирал бы страну.да и в тайчик точно так же из совка ...сейчас можно было бы поехать, т к меняется и внешнеполитическая. туристическая составляющая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze написав:Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.
извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось. на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.
Для всего перечисленного СОВСЕМ не нужно было валить совок, спустя 27 лет и в совке всё это было бы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.