Додано: Чет 10 тра, 2018 10:12

freeze написав: В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях.

Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними.

В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях.Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними.

Vitl написав: 1 - 0 в пользу совка

И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то... 1 - 0 в пользу совкаИ вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то...

Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.

А как _еще_ оно (та банка с рублями) могло проявляться? -- Две вазы с мандаринами ставить? Или 4 хрустальные вазы "достать"? Не два "Рубина" поставить, а по два в каждую комнату?.. -- как я писал: при совке тупо "ничего" не было, на что можно было тратить наворованное "честным трудом".Нет, можно было, из чисто "спортивного интереса" всякие архитектурные чудеса затевать -- как Нурмурат Гульмурадов в Туркменистане.Тут человек тоже "просвещался":так что хз как оно там было. Но и "сегодня" купить качественную колбасу не проблема.>>> А в тайчик 99% людей и нафиг не надаА можно я сам буду решать что мне "нада"? Ну пожааалуйста?!-- это, собственно, и есть главное отличие "тогда" от "сейчас". -- при совке "за" гражданина думала партия. Сейчас самому приходится...