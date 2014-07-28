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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:53

  Vitl написав:По курсу есть такая мысль...Допустим многие небезосновательно посчитали, что минимум достигнут.Может и так.Но, есть ли какие то мысли или причины утверждать, что летняя сезонность отменяется.Пока нет.Вот если появятся, тогда начну тратить гривну :D

Ну що ж, давайте поміркуємо. Спочатку пригадаємо, що було головним чинником курсової динаміки літом минулого року. Не раз писав і пізніше це визнали і офіційні ЗМІшні експерти, що головною причиною була акція «відсотки падають», під яку населення міняло «матрасну» і депозитну валюту і несло грн. в банки. Загалом минулого року чистий продаж валюти населенням склав 2,1 млрд дол., що суттєво наповнило МБ. Хоч, треба визнати, що це менше ніж в 2016, коли ця цифра склала 2,5 млрд. Станом на кінець квітня динаміка не дуже втішна за перший квартал 2018 чистий продаж склав 380,8 млн (за аналогічний період 2017 – 330,4 млн), але вже в квітні 2018 – 234,7 млн, тоді як роком раніше – 356 млн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajints ... 68587.html Тут роль відіграє і всихання «заначок» і значно оптимальніше їх використання і чуть більша грн. зп. Тенденція має всі шанси продовжитися, крім того, червень липень – закінчення річних минулорічних грн. депозитів. Чи захочуть їх перевкласти? Ну і я ще писав про наші валютні депозити і можливість їх перетікання в Польщу, хоча б. Здається, процес стартував.
Ще варто звернути увагу на світовий форекс і тенденції в основній валютній парі і вартості рос рубля (особливо в світлі подальших напрямків через реформування ЄС і продовження санкцій проти «вісі зла» від Вашингтону). Там поки ситуація не на користь грн..
Вартість с/г продукції ніби радує, але метал не такий перспективний, крім того, росте нафта а отже і газ.
«Велика приватизація» перетворюється на великий пшик.
Політична ситуація не стабільна та не передбачувана, явно не сприяє заведенню в країну валюти більше ніж вкрай необхідно ні бізнесом ні заробітчанами. Проект репатріації вкраденого офшорниками також не фонтанує.
Певне надходження валюти може бути від 20-ки найбільших банків після стрес тестів (раніше писав), але цю топ двадцятку складають і держбанки з яких валюти не буде, рос банки в яких необхідність до капіталізації може стати останнім аргументом «виходу євреїв з Єгипту» (переговори по купівлі знову в сліпій кишці) а в справжніх іноземців все ок, мабуть, виявиться.
По ОВДП трохи від тих, хто мітив колоду https://www.epravda.com.ua/columns/2018/05/3/636440/
Очевидно, що перераховане не означає, що курс скоро стане 29-30, цих рівнів ми можемо цього року і не побачити. Але це свідчить про примарні шанси побачити менше 26. Навіть думки про підняття відсотків по валютних депозитах не вирішить ситуації з збільшенням валюти. Швидше всього відбудеться ріст попиту на валюту з метою конвертації тих таки грн. депо. Це стосується і курсу МБ, зараз є той рівень, при якому вигідно купувати МБ для віддачі боргів чи поповнення резервів. Нижче не вигідно бо є конкуренти-репатріанти і для них НБУ би і більше задер, щоб менше купили, але боїться паніку спровокувати і резервів немає качати з великою амплітудою.
Отже, дуже нижче ніж є зараз, не бачу і качнути на відкуп і ріст може вже в червні... Ось такі думки. Приєднуйтеся, коментуйте.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:38

orest

Хорошая подборка факторов получилась.Но однозначных выводов сделать всё равно нельзя, т к нет каких то особых обстоятельств.Вывод только один, что в средне и долгосроке нам светит девальвация с глубиной процентов 10.По летней сезонности проясняется тот факт, что её никто не отменял, но и глубина ограничивается.Смущает то, что ещё до лета мы опустились очень низко.В начале года мы почти все ждали в самом дне 26,5 и имеем 26 уже :shock:К факторам добавляю свою теорию зависимости курса от внешнего кредитования в обратной пропорции.Этот фактор будет играть, когда станет точно понятно о получении транша мвф.Причём многоz в трамвае на эту тему сегодня проливал свет по нек обстоятельствам и срокам.
Итого - сезонность опустит доллар ещё копеек до 50 в летние месяцы.Далее будет плавная девальвация до конца года к курсу около 29.Это обусловлено тем, что ситуация полностью пока подконтрольна и управляема и курс на конец года вероятнее всего приблизится к прогнозному.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:56

практически все факторы упомянуты выше, поэтому по простому, учитывая малость накопленный опыт...
как понял у orest закончились депо и откупается, у нас с рrodigy депо до июля и ожидания несколько иные. какабычно чуток пресловутая точка сидения, но в меру :) как то в контексте постил, вот закончатся приватовские депо "индейцев мая" начнут выносить и курс попрёт - нефига не произошло. когда с Vitl тикали с михи откупились вроде в июне па 25 и курс, не помню чего попёр, потом не угадали со сливом и остались в баксах, а курс вернулся на 25. можно было год сидеть в гривне на депо под 24% :lol: так что никто не знае майбутнего... добавлю к факторам отпускников, если сча в некоторых городах па 26 принос прёт, то летом сплошной праздник, ну и упомянутые сх продукцию и метал - это основное. если лебедь не прилетит, то и особых сдвигов до осени быть не должно...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:25

  Vitl написав:Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.Пжлста. можно здесь, но в контексе курса нацвалюты.

вопрос из разряда - что лучше теплое или холодное.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:12

  freeze написав:В конце 70-х я дружил с сыном начальника отдела торговли горисполкома, часто бывал в гостях.
Да, стояла ваза на столе с дефицитными мандаринами, югославская стенка, хрустальные вазы несколько штук, армянский коньяк, трехкомнатная квартира квадратов 80, служебная Волга. Возможно конечно у них была зарыта где-то банка с рублями, я не спорю, но внешне это никак не появлялось. Короче по сравнению с аналогичной должностью сейчас тот начальник торговли был нищебродом. Тогдашние депутаты тоже были нищими по сравнению с нынешними.

А как _еще_ оно (та банка с рублями) могло проявляться? -- Две вазы с мандаринами ставить? Или 4 хрустальные вазы "достать"? Не два "Рубина" поставить, а по два в каждую комнату?.. -- как я писал: при совке тупо "ничего" не было, на что можно было тратить наворованное "честным трудом".
Нет, можно было, из чисто "спортивного интереса" всякие архитектурные чудеса затевать -- как Нурмурат Гульмурадов в Туркменистане.


  Vitl написав:1 - 0 в пользу совка
И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.А в тайчик 99% людей и нафиг не нада, и весь этот безвиз полная чушь отвлекающая от насущных проблем.в тайчик слетают как и тогда те. у кого 50% дохода не тратится на питание.Вы продолжайте. попробуйте найти ну хоть что то... :)

Тут человек тоже "просвещался":
https://gosh100.livejournal.com/60252.html
Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.

так что хз как оно там было. Но и "сегодня" купить качественную колбасу не проблема.

>>> А в тайчик 99% людей и нафиг не нада
А можно я сам буду решать что мне "нада"? Ну пожааалуйста?!
-- это, собственно, и есть главное отличие "тогда" от "сейчас". -- при совке "за" гражданина думала партия. Сейчас самому приходится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:34

  _hunter написав:
  Vitl написав:1 - 0 в пользу совка
И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.

Тут человек тоже "просвещался":
https://gosh100.livejournal.com/60252.html
Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.



Не, но пытливый читатель всё-таки не должен доверять Живому журналу, лучше самому посмотреть этот ГОСТ-79 и покрутить колёсико мышки, чтобы увидеть:
колбаса докторская - говядина высшего сорта - 25 %, свинина - 70 %, яйца - 3 %, молоко - 2%. Итого - ровно 100 процентов, и никаких индийских буйволов )))
Всякая колбаса из яков, коней и верблюдов - это продавалась в Среднеазиатских республиках. Это совсем другие сорта колбасы по этому ГОСТу. Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:12

  freeze написав:Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.

извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось.
на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:12

_hunter
охонтик, я не думал. что столкнусь с очередным нациком.если ты входишь в оставшийся 1%, то в нём есть возможность тебе самому решать. её у тебя никто не отнял.А я тебе ещё раз утверждаю, что в тайчик и нах 99% не нужно.Понял :?: Следующее, нацики типа тебя часто используют приём, что в совке ничего не было.Мол телевизор сейчас крутой, японский. с инетом. балшой, а в совке маленькие пузатые. тяжёлые были.афигенный у вас нацики приём сравнения.если бы совок остался до сих пор, то в нём бфы были точно такие же телевизоры как сейчас у нас, т к техпрогресс не выбирал бы страну.да и в тайчик точно так же из совка ...сейчас можно было бы поехать, т к меняется и внешнеполитическая. туристическая составляющая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:14

  mephala написав:
  Vitl написав:Я в трамвае задавал вопрос - чем сейчас лучше. никто не ответил.Пжлста. можно здесь, но в контексе курса нацвалюты.

вопрос из разряда - что лучше теплое или холодное.

Я ответил охотнику, тебе точно то же написал бы.А твой ответ это лишнее подтверждение того, что на поверку то ничего и не выкатишь. всё стало хуже :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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