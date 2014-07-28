Додано: Чет 10 тра, 2018 11:55

mephala написав: извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось. извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось.

Раньше не было лучше, раньше было по-другому.Но то что сейчас половина сливочного масла, изготовленного по неведомым ТУ, является наглым фальсификатом, это факт. Раньше директора этих заводов за такие проделки уже бы чалились лет на 10. А сейчас народ разгребает подешевле с пальмой.Ну а сравнивать надо сравнимое. Говорить, что раньше было плохо потому что не было айфонов и мощных компов, это методологически выглядит странно. Так ведь можно и сказать, что 1975 год по сравнению с годом УНР 1918, это чистый рай на Земле, потому что люди от туберкулеза и тифа массово на тот свет не отправлялись и у многих авто были Жигули, а раньше не было.А правильно сравнивать условный 1975 год и жизнь людей тогда в США, в СССР и в например Бангладеш. Итого получаем неоспоримый вывод, жизнь в США была лучше, чем в СССР. Жизнь в СССР была раем по сравнению с Бангладеш. Жизнь в Восточной Германии была хуже, чем в Западной Германии.Тут соль в другом - хуже-лучше в материальном плане вещи относительные, главное на мой взгляд - индекс счастья, как человек себя ощущает. По этому международному индексу самые счастливые это папуасы из Вануату, и костариканцы, где бананы на улицах растут. А самые зажиточные из Дании, Швеции почему-то чаще других из окон сигают в попытке закончить якобы счастливую жизнь - лидеры по числу самоубийств в мире.В плане индекса счастья возможно УССР немного выигрывает, сейчас количество недовольных явно зашкаливает по всем опросам.