Додано: Чет 10 тра, 2018 13:54

Vitl написав: в Украине имеет место быть раскол, о чём тщетно пытаются умолчать.И мы ничего друг другу не сможем доказать. в Украине имеет место быть раскол, о чём тщетно пытаются умолчать.И мы ничего друг другу не сможем доказать.

интересно если сделать возрастной срез этого раскола. чет думаю только у старшего поколения он и есть так как им хочется назад колбасу по 3-20.а правильно сказал фриз - тогда было не лучше. тогда было по другому.я придерживаюсь несколько более экономической точки зрения на эту проблему.есть такая штука как производительность труда у человека. и если ее не увеличивать то чем то приходится жертвовать ради того что бы получить что то другое. и мы пошли по пути пожертвовать качеством одних вещей (питание например) ради покупки других вещей (техника например)и как раз таки вы не хотите меня понять что я вам пытаюсь донести. не получится иметь все. делайте выбор что вам приоритетнее. знаю товарищей жрущих мивину и окорочка ради того что бы ездить на крутой тачке. но это их выбор.этим эта система и отличается от той. каждый выбирает сам что ему более важно.ЗЫа по поводу беспредела - ну так у нас и не совсем та система которую нам выставили как пряник когда валили союз. нам к ней еще грести и грести. хотя и она не идеальна.кстати по поводу курса - если щас кабмин начнет решать что закупаем а что нет за бугром курс резко упадет. уверены что будете довольны вернуться назад в союз? помню как в инфопространстве когда валилась гривна муссировалось что кабмин введет разрешение закупку только критического импорта. и истерику некоторых челов тоже помню привыкших есть, пить и одевать забугорное. а то как то уже все подзабыли что такое консервация и огород в деревне. и это сейчас все ругаются на ЗАЗ. а при совке сравнивать не с чем было. не было бы импорта - ездили бы на ЗАЗе и не возмущались. И валюта была бы целой.