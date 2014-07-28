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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:17

  Vitl написав:Следующее, нацики типа тебя часто используют приём, что в совке ничего не было.Мол телевизор сейчас крутой, японский. с инетом. балшой, а в совке маленькие пузатые. тяжёлые были.афигенный у вас нацики приём сравнения.если бы совок остался до сих пор, то в нём бфы были точно такие же телевизоры как сейчас у нас, т к техпрогресс не выбирал бы страну.да и в тайчик точно так же из совка ...сейчас можно было бы поехать, т к меняется и внешнеполитическая. туристическая составляющая.

ну так если следовать вашей логике то и колбаса тоже бы изменилась в этом новом совке :wink:
что вы тогда собираетесь сравнивать? холодное с теплым как я уже написал выше?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:18

  freeze написав:
  _hunter написав:
  Vitl написав:1 - 0 в пользу совка
И вот почему.Колбаса была не только дешёвая, но и качественная, про колбасы могу рассказать отдельно, т к просвещался.

Тут человек тоже "просвещался":
https://gosh100.livejournal.com/60252.html
Таким образом, даже абсолютно ГОСТовая советская колбаса вполне законно и официально могла быть изготовлена из какой-нить индийской мороженой буйволятины, вперемешку с крахмалом, мукой и порошком из свиной шкуры и напичкана эмульгаторами, консервантами, подсластителями и красителями.



Не, но пытливый читатель всё-таки не должен доверять Живому журналу, лучше самому посмотреть этот ГОСТ-79 и покрутить колёсико мышки, чтобы увидеть:
колбаса докторская - говядина высшего сорта - 25 %, свинина - 70 %, яйца - 3 %, молоко - 2%. Итого - ровно 100 процентов, и никаких индийских буйволов )))
Всякая колбаса из яков, коней и верблюдов - это продавалась в Среднеазиатских республиках. Это совсем другие сорта колбасы по этому ГОСТу. Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.


Добавлю, рецепт докторской колбасы разработан в 30е годы и строго соблюдался до 60х(если честно).Колбаса предназначалась для питания в лечебных заведениях, поэтому так её назвали.Уже в 60х стали изменять его, но на очень незначительные доли.Но сейчас то делают вообще как хотят.вчера плевался охотничьими колбасками Алан по 267 грн, в них теперь несмотря на цену попадаются огромные хрящи и даже иногда косточки :mrgreen: твари :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:26

mephala

ну тогда сойдёмся на том. что в Украине имеет место быть раскол, о чём тщетно пытаются умолчать.И мы ничего друг другу не сможем доказать.Я не считаю тебя и подобных коллег врагами. просто у вас иное мнение.Пусть будет так.Я только сочувствую.Честно, когда вспоминаю совок, то кажется что был рай.Я был отличником, спортсменом, среднего достатка, мне все двери были открыты, я ездил хоть и не на тайчик. но весь СССР исколесил.А пидюлей получали всякие конченые, которые по вечерам залазили в детсадики. чтобы сидя в детских беседках поширяться и побухать.Их мусора вывозили в клетках и пидили дубинками по голове, им было плохо , они совок не любили даже тогда.
ПС прекращаем и к курсу :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:55

  mephala написав:извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось.


Раньше не было лучше, раньше было по-другому.
Но то что сейчас половина сливочного масла, изготовленного по неведомым ТУ, является наглым фальсификатом, это факт. Раньше директора этих заводов за такие проделки уже бы чалились лет на 10. А сейчас народ разгребает подешевле с пальмой.

Ну а сравнивать надо сравнимое. Говорить, что раньше было плохо потому что не было айфонов и мощных компов, это методологически выглядит странно. Так ведь можно и сказать, что 1975 год по сравнению с годом УНР 1918, это чистый рай на Земле, потому что люди от туберкулеза и тифа массово на тот свет не отправлялись и у многих авто были Жигули, а раньше не было.

А правильно сравнивать условный 1975 год и жизнь людей тогда в США, в СССР и в например Бангладеш. Итого получаем неоспоримый вывод, жизнь в США была лучше, чем в СССР. Жизнь в СССР была раем по сравнению с Бангладеш. Жизнь в Восточной Германии была хуже, чем в Западной Германии.

Тут соль в другом - хуже-лучше в материальном плане вещи относительные, главное на мой взгляд - индекс счастья, как человек себя ощущает. По этому международному индексу самые счастливые это папуасы из Вануату, и костариканцы, где бананы на улицах растут. А самые зажиточные из Дании, Швеции почему-то чаще других из окон сигают в попытке закончить якобы счастливую жизнь - лидеры по числу самоубийств в мире.
В плане индекса счастья возможно УССР немного выигрывает, сейчас количество недовольных явно зашкаливает по всем опросам.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 10 тра, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:56

А с курсом всё в порядке, спасибо зарядке
26 и 26 с хвостиком как какая то найденная точка равновесия.
Из остального можно выделить падающий евро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:09

freeze

Всё очень метко описано, даже лучше чем я написал.Думаю, что кто не понял, то это уже просто не дано и невозможно.Очень правильно замечать, что было не во всём лучше, т к это было бы неправдой.Но в ключевых жизненно важных моментах было реально лучше.В моральном аспекте в сотни раз лучше.Я, будучи студентом, выиграл суд против ответчика со свидетелем и адвокатом...просто встал, рассказал всё, и суд принял решение в мою пользу.Это могло быть только в совке :D А сейчас переходим ближе к теме - внося депозит в банк, я не знаю что мне потом скажут вместо возврата.И до сих пор не наказаны ни Жеваго, ни Лагун, ни Коломойский ни ещё куча ворья.А мне в банках банкротах отвечали - денег нет, банк будут оздоравливать.А в михе 2 года назад вообще была умора, мне в ответ на требование кричали, что вот мы выясним где вы взяли ТАКУЮ сумму, за вас органы возьмутся :D Т е когда мы принесли, то ничё, а когда отдавать, то полный ПЭ.В плане соблюдения законов совок выигрывает в 10 раз, а это считаю поважнее колбасы и тайчиков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:23

  Vitl написав:А с курсом всё в порядке, спасибо зарядке
26 и 26 с хвостиком как какая то найденная точка равновесия.
Из остального можно выделить падающий евро.


подает ...можно я подберу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:52

  freeze написав:
А правильно сравнивать условный 1975 год и жизнь людей тогда в США, в СССР и в например Бангладеш. Итого получаем неоспоримый вывод, жизнь в США была лучше, чем в СССР. Жизнь в СССР была раем по сравнению с Бангладеш. Жизнь в Восточной Германии была хуже, чем в Западной Германии.



кстати, приятель впервые побывал в США в 1972г на барке "Товарищ"( 1972 г. в Нью-Йорке барк принял участие в юбилейных торжествах по случаю 175-летия американского фрегата «Констеллейшн» .
он тогда был 20-летним курсантом, выдали им по 20 долларов (это зарплата практиканта за 2 месяца) и он не плохо там "отоварился"... Автомобили в США в 1972 стоили 5-7к и были не у всех новые (50% ездили на 10-12 летних). В общем в 70-х отставание по уровню жизни было раза 2-2,5 не больше.
https://pynop.com/aw.htm
сейчас отставание от США Украины по уровню жизни больше 10 раз
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:54

  Vitl написав:в Украине имеет место быть раскол, о чём тщетно пытаются умолчать.И мы ничего друг другу не сможем доказать.

интересно если сделать возрастной срез этого раскола. чет думаю только у старшего поколения он и есть так как им хочется назад колбасу по 3-20.
а правильно сказал фриз - тогда было не лучше. тогда было по другому.
я придерживаюсь несколько более экономической точки зрения на эту проблему.
есть такая штука как производительность труда у человека. и если ее не увеличивать то чем то приходится жертвовать ради того что бы получить что то другое. и мы пошли по пути пожертвовать качеством одних вещей (питание например) ради покупки других вещей (техника например)
и как раз таки вы не хотите меня понять что я вам пытаюсь донести. не получится иметь все. делайте выбор что вам приоритетнее. знаю товарищей жрущих мивину и окорочка ради того что бы ездить на крутой тачке. но это их выбор.
этим эта система и отличается от той. каждый выбирает сам что ему более важно.

ЗЫ
а по поводу беспредела - ну так у нас и не совсем та система которую нам выставили как пряник когда валили союз. нам к ней еще грести и грести. хотя и она не идеальна.
кстати по поводу курса - если щас кабмин начнет решать что закупаем а что нет за бугром курс резко упадет. уверены что будете довольны вернуться назад в союз? помню как в инфопространстве когда валилась гривна муссировалось что кабмин введет разрешение закупку только критического импорта. и истерику некоторых челов тоже помню привыкших есть, пить и одевать забугорное. а то как то уже все подзабыли что такое консервация и огород в деревне. и это сейчас все ругаются на ЗАЗ. а при совке сравнивать не с чем было. не было бы импорта - ездили бы на ЗАЗе и не возмущались. И валюта была бы целой.
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