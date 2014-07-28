Додано: Чет 10 тра, 2018 16:45

Чтобы у очередных допысувачив не появлялось особого желания продолжать тему совка, подведу черту...

Вчера был праздничный выходной день, тем более событие как воспоминание совка.Поэтому немного поофтопили.Как я уже сказал. доказывать что то двум сторонам друг другу бесполезно.Тем более, что это уже не имеет никакого значения.Нужно жить по новому, приспосабливаться к новым условиям, учиться зарабатывать новыми способами и т д.посему. т к уже рабочий день, то завершим совок до...ну как минимум до 24 августа, там будет опять праздничный выходной и будет повод что то сравнить.Всё.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.