RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:02

Анекдот на посошок:

У деда берут интервью:
- Дедушка, вот вам 99 лет, жили и при царе, и при гражданской войне, и при НЭПе, и при репрессиях, и воевали, и хрущевская оттепель и перестройка... Когда Вам лучше жилось?
- При Сталине!
-Так реперессии, война, голод :shock:
- Молод был, девки любили...

Предлагаю меньше офтопить :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 06.03.14
Подякував: 702 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:39

ПАРАЩІЙ: 55% ОВДП, ЯКІ В ОБІГУ, БУЛИ ВИПУЩЕНІ ДЛЯ ТРЬОХ ДЕРЖБАНКІВ, ФГВФО, НАФТОГАЗУ

http://финбаланс.ком.юа/news/Parashchi ... -Naftohazu
prodigy
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:39

  prodigy написав:
  Vitl написав:А с курсом всё в порядке, спасибо зарядке
26 и 26 с хвостиком как какая то найденная точка равновесия.
Из остального можно выделить падающий евро.


подает ...можно я подберу :mrgreen:


Спеши, но не торопись :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14072
З нами з: 04.05.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:45

Чтобы у очередных допысувачив не появлялось особого желания продолжать тему совка, подведу черту...
Вчера был праздничный выходной день, тем более событие как воспоминание совка.Поэтому немного поофтопили.Как я уже сказал. доказывать что то двум сторонам друг другу бесполезно.Тем более, что это уже не имеет никакого значения.Нужно жить по новому, приспосабливаться к новым условиям, учиться зарабатывать новыми способами и т д.посему. т к уже рабочий день, то завершим совок до...ну как минимум до 24 августа, там будет опять праздничный выходной и будет повод что то сравнить.Всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14072
З нами з: 04.05.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Посмотрел график курса и увидел. что колебания стали минимальными уже больше месяца.Около 40 дней курс не поднимается выше 26,20.До этого было хаотическое снижение с подскоками и отскоками.Какой можно сделать вывод.Скорее, что падение остановили.Поэтому многие уверовали в дно и что дальше не пустят.Я думаю, что при слишком большом поступлении валюты от экспортёров , она упадёт в цене.Не на долго и просадка будет для дешёвого выкупа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14072
З нами з: 04.05.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:24

  Vitl написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:А с курсом всё в порядке, спасибо зарядке
26 и 26 с хвостиком как какая то найденная точка равновесия.
Из остального можно выделить падающий евро.


подает ...можно я подберу :mrgreen:


Спеши, но не торопись :D


думаешь, ева просядет ниже 1,188?
prodigy
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Шановні учасники маленького флуду! Надіюся ніхто не хоче блокування на вихідні?
Зроблю вигляд, що не помітила

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 349
З нами з: 14.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:17

  Ірина_ написав:Шановні учасники маленького флуду! Надіюся ніхто не хоче блокування на вихідні?
Зроблю вигляд, що не помітила

З пов.Ірина

Без обид. :D :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:24

сірий Я гадаю, що попередження Вас не буде прикрашати!

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 349
З нами з: 14.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 931932933934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.