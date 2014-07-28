У деда берут интервью: - Дедушка, вот вам 99 лет, жили и при царе, и при гражданской войне, и при НЭПе, и при репрессиях, и воевали, и хрущевская оттепель и перестройка... Когда Вам лучше жилось? - При Сталине! -Так реперессии, война, голод - Молод был, девки любили...
Предлагаю меньше офтопить
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Чтобы у очередных допысувачив не появлялось особого желания продолжать тему совка, подведу черту... Вчера был праздничный выходной день, тем более событие как воспоминание совка.Поэтому немного поофтопили.Как я уже сказал. доказывать что то двум сторонам друг другу бесполезно.Тем более, что это уже не имеет никакого значения.Нужно жить по новому, приспосабливаться к новым условиям, учиться зарабатывать новыми способами и т д.посему. т к уже рабочий день, то завершим совок до...ну как минимум до 24 августа, там будет опять праздничный выходной и будет повод что то сравнить.Всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Посмотрел график курса и увидел. что колебания стали минимальными уже больше месяца.Около 40 дней курс не поднимается выше 26,20.До этого было хаотическое снижение с подскоками и отскоками.Какой можно сделать вывод.Скорее, что падение остановили.Поэтому многие уверовали в дно и что дальше не пустят.Я думаю, что при слишком большом поступлении валюты от экспортёров , она упадёт в цене.Не на долго и просадка будет для дешёвого выкупа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.