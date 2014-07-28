сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50
сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:16
Я с Вами полностью и в целом согласен, только одна маленькая просьба, держите на коротком поводке ранее указанных шавок. С уважением
А теперь можно и попариться
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