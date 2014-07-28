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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50

сірий Я дуже прагматична людина :wink: (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:16

  Ірина_ написав:сірий Я дуже прагматична людина :wink: (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику


З пов.Ірина

Я с Вами полностью и в целом согласен, только одна маленькая просьба, держите на коротком поводке ранее указанных шавок. С уважением :)
А теперь можно и попариться :)
сірий
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  #<1 ... 932933934935
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