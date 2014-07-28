сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50
сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09
Этот "плюс" не имеет никакого отношения к сравнению жизни общества тогда и сейчас.
Какое отношение бомжи и наркоманы имеют к социальной справедливости?
Тут можно поспорить, но не буду. Ибо я человек вообще мало коммуникабельный.
Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.
Короче - мне 71, но не хочу никакого возврата в прошлое.
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