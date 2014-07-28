сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50
сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09
Этот "плюс" не имеет никакого отношения к сравнению жизни общества тогда и сейчас.
Какое отношение бомжи и наркоманы имеют к социальной справедливости?
Тут можно поспорить, но не буду. Ибо я человек вообще мало коммуникабельный.
Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.
Короче - мне 71, но не хочу никакого возврата в прошлое.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11
Starikan
Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.
Ну ради выходного, хоть и была установка не ковирять дальше...
Вы все заблудившиеся сравниваете тогда и сейчас, а не совок и Украину к примеру.прототип совка - это рашка, и где там сейчас парткомиссия для выезда и кто не даёт общаться с коллегами хоть на марсе.Как , особенно в возрасте, можно сравнивать то, что есть СЕЙЧАС с тем, чего не было ТОГДА.(при разнице в 27 лет и более)Фриз же разжевал, что сравнивать нужно одно время, но в разных местах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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