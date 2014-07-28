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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50

сірий Я дуже прагматична людина :wink: (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09

  freeze написав: Итак, вижу три явных плюса -

1. Главный - мы были моложе. Это плюс только для тех кому сейчас больше 40-50.

Этот "плюс" не имеет никакого отношения к сравнению жизни общества тогда и сейчас.

2. Было больше социальной справедливости - всё-таки не было такого большого количество бомжей и наркоманов.

Какое отношение бомжи и наркоманы имеют к социальной справедливости?

3. Население в целом было дружнее, причем я бы сказал гораздо дружнее.

Тут можно поспорить, но не буду. Ибо я человек вообще мало коммуникабельный.

Какие преимущества сейчас -
1. И главный, сейчас гораздо больше возможностей, особенно у молодежи.
2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.

Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.

Короче - мне 71, но не хочу никакого возврата в прошлое.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11

Starikan

Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.


Ну ради выходного, хоть и была установка не ковирять дальше...
Вы все заблудившиеся сравниваете тогда и сейчас, а не совок и Украину к примеру.прототип совка - это рашка, и где там сейчас парткомиссия для выезда и кто не даёт общаться с коллегами хоть на марсе.Как , особенно в возрасте, можно сравнивать то, что есть СЕЙЧАС с тем, чего не было ТОГДА.(при разнице в 27 лет и более)Фриз же разжевал, что сравнивать нужно одно время, но в разных местах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:58

  Vitl написав:прототип совка - это рашка


Каюсь, такая очевидная и примитивная мысль не пришла мне в голову, РФ сегодня - это и есть СССР в своем развитии во времени.
Поэтому говоря о преимуществах или недостатках совка достаточно банально сравнить плюсы и минусы современных РФ и Украины, все до банальности просто.
Сравнить количество заробитчан из РФ в Украину и наоборот. И в другом аспекте - уровень свободы слова, например. У кого в жизни какие приоритеты, если поговорить, то Украине нет равных. Хотя тоже начинают исправляться. Подошел тут на 9 Мая на Аллею славы на возложение цветов, обратил внимание, народ сильно шумел, кричалки разные некошерные скандировал, очень много народа, реально со времена СССР такого скопления добровольно пришедших не помню, тысячи людей, скорее десятки тысяч, так вот врубили на 200 дицибел возле памятника Смуглянку, что уши заложило, не то, что кричалки слышать, соседний человек должен был прямо в ухо орать, чтобы его услышать.
Причем колонки явно были не из мира новых технологий, совковые еще, треск как из фонографа графа Льва Толстого. Плюс какая-то девочка с бритоголовыми мальчиками с рюкзачками, приезжие наверное, прямо возле Огня стояла в футболке с рисунком штандарта СС, где орел заменен на трезубец был, полиция уговаривали их уйти и не провоцировать, но похоже была послана на, так и стояли спокойно пока я был.

Я с профессиональной точки зрения понаблюдал как действовали съемочные группы двух центральных провластных каналов. Походил за ними, послушал из-под плеча. Сценарий всех интервью был одинаково провокационный, сначала спрашивали у пришедших, например, тех кто пришел с портретами родственников, кто на фото, расскажите про родственников погибших, как вы оцениваете 9 Мая, а затем вдруг резко задавали вопрос - сколько вам заплатили, чтобы вы с портретом пришли сегодня, народец ошалевал от неожиданности, кто пытался в морду дать или по камере за оскорбление родственников, кто нах посылал, я так думаю, что в конечных репортажах этих каналов - остались озлобленные лица ватников, которые хотели дать свободному журналисту в морду. Дык, какую подтасовку и нарезку не сделаешь ради хорошей зарплаты.
freeze
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