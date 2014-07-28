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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50

сірий Я дуже прагматична людина :wink: (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09

  freeze написав: Итак, вижу три явных плюса -

1. Главный - мы были моложе. Это плюс только для тех кому сейчас больше 40-50.

Этот "плюс" не имеет никакого отношения к сравнению жизни общества тогда и сейчас.

2. Было больше социальной справедливости - всё-таки не было такого большого количество бомжей и наркоманов.

Какое отношение бомжи и наркоманы имеют к социальной справедливости?

3. Население в целом было дружнее, причем я бы сказал гораздо дружнее.

Тут можно поспорить, но не буду. Ибо я человек вообще мало коммуникабельный.

Какие преимущества сейчас -
1. И главный, сейчас гораздо больше возможностей, особенно у молодежи.
2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.

Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.

Короче - мне 71, но не хочу никакого возврата в прошлое.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11

Starikan

Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.


Ну ради выходного, хоть и была установка не ковирять дальше...
Вы все заблудившиеся сравниваете тогда и сейчас, а не совок и Украину к примеру.прототип совка - это рашка, и где там сейчас парткомиссия для выезда и кто не даёт общаться с коллегами хоть на марсе.Как , особенно в возрасте, можно сравнивать то, что есть СЕЙЧАС с тем, чего не было ТОГДА.(при разнице в 27 лет и более)Фриз же разжевал, что сравнивать нужно одно время, но в разных местах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:58

  Vitl написав:прототип совка - это рашка


Каюсь, такая очевидная и примитивная мысль не пришла мне в голову, РФ сегодня - это и есть СССР в своем развитии во времени.
Поэтому говоря о преимуществах или недостатках совка достаточно банально сравнить плюсы и минусы современных РФ и Украины, все до банальности просто.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:16

freeze
сразу пришла мысль с рф, но всё таки это уже далеко не совок...
благополучие союза при нас было построено на костях наших же предков, в принципе так везде, но после 17года до 60х была очень жестокая шоковая терапия, поэтому в топку.
а народ неблагодарный - выучились на учёных на шару и тяжёлого небось в руки не брали, кроме партбилета. полмира объездили благодаря тому же шаровому образованию, а сложилось бы так за железкой :? на оставшихся ровесников тоже не смотрим, типа сами виноваты если недоедают или болеют, при совке 80х к пожилым людям было другое отношение, но когда вспомню благодаря какому геноциду мне оба режима противны. те же амеры уничтожили аборигенов и сбросили атомные бомбы ради своего процветания, во общем нет справедливости в этом мире :mrgreen:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:40

Коллеги, хорошо там где нас нет.
Чтобы никто неправильно не истолковал наши последние обсуждения, давайте сойдёмся на том, что и тогда и сейчас и там и здесь были и есть неприятные моменты для жизни людей.А уже что лучше, а что хуже - это индивидуальное мнение каждого.И если эти мнения разнятся, то это не означает какой то вражды, просто у каждого сложились свои обстоятельства и свои оценки.Тем более, что жить нужно в текущих условиях и стараться сделать жизнь свою и страны в целом лучше.
ПС приближается тот момент, когда станет понятно, пойдёт ли курс ниже.А гривен становится всё больше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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