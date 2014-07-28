сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50
сірий Я дуже прагматична людина (думаю відповіла на Ваше повідомлення)
Мені було б приємно розвивати гілку в лиці дуже мудрих та поважних форумчан, що тут пишуть й надають дуже цінну аналітику
З пов.Ірина
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09
Этот "плюс" не имеет никакого отношения к сравнению жизни общества тогда и сейчас.
Какое отношение бомжи и наркоманы имеют к социальной справедливости?
Тут можно поспорить, но не буду. Ибо я человек вообще мало коммуникабельный.
Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.
Короче - мне 71, но не хочу никакого возврата в прошлое.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11
Starikan
Добавил бы - снятие железного занавеса.
Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.
Ну ради выходного, хоть и была установка не ковирять дальше...
Вы все заблудившиеся сравниваете тогда и сейчас, а не совок и Украину к примеру.прототип совка - это рашка, и где там сейчас парткомиссия для выезда и кто не даёт общаться с коллегами хоть на марсе.Как , особенно в возрасте, можно сравнивать то, что есть СЕЙЧАС с тем, чего не было ТОГДА.(при разнице в 27 лет и более)Фриз же разжевал, что сравнивать нужно одно время, но в разных местах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:58
Каюсь, такая очевидная и примитивная мысль не пришла мне в голову, РФ сегодня - это и есть СССР в своем развитии во времени.
Поэтому говоря о преимуществах или недостатках совка достаточно банально сравнить плюсы и минусы современных РФ и Украины, все до банальности просто.
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:16
freeze
сразу пришла мысль с рф, но всё таки это уже далеко не совок...
благополучие союза при нас было построено на костях наших же предков, в принципе так везде, но после 17года до 60х была очень жестокая шоковая терапия, поэтому в топку.
а народ неблагодарный - выучились на учёных на шару и тяжёлого небось в руки не брали, кроме партбилета. полмира объездили благодаря тому же шаровому образованию, а сложилось бы так за железкой на оставшихся ровесников тоже не смотрим, типа сами виноваты если недоедают или болеют, при совке 80х к пожилым людям было другое отношение, но когда вспомню благодаря какому геноциду мне оба режима противны. те же амеры уничтожили аборигенов и сбросили атомные бомбы ради своего процветания, во общем нет справедливости в этом мире
а шо делать?
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:40
Коллеги, хорошо там где нас нет.
Чтобы никто неправильно не истолковал наши последние обсуждения, давайте сойдёмся на том, что и тогда и сейчас и там и здесь были и есть неприятные моменты для жизни людей.А уже что лучше, а что хуже - это индивидуальное мнение каждого.И если эти мнения разнятся, то это не означает какой то вражды, просто у каждого сложились свои обстоятельства и свои оценки.Тем более, что жить нужно в текущих условиях и стараться сделать жизнь свою и страны в целом лучше.
ПС приближается тот момент, когда станет понятно, пойдёт ли курс ниже.А гривен становится всё больше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Трошки про бюджет, економіку (знову ж цікаві речі по скороченню сегментів в минулому році, особливо, якщо співставити з ростом надходжень в цьому році за експорт в листопаді-грудні минулого року )
П.С. Особливо для тих, хто чекає нижче і в кого грн збільшується Ну і червень-липень депозити (я писав)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19
Привет, Орест.Ты мне прям бальзама на душу подлил, в смысле статейкой особенно о гривнепонижающих факторах.То, что у меня скопилось некое колво гривны то всё мелочи жизни, главное под клуней будет дорожать.Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.Дело в том, что факторы вещь не обязательная.У нас в стране есть манипуляторы, умеющие сделать вид, что факторов нету, ну хотя бы на время...чтоб Витл откупился
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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