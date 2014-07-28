Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11

Starikan



Добавил бы - снятие железного занавеса.

Наконец я смог пообщаться и поработать с зарубежными коллегами, да и просто поехать за границу без выездной визы и парткомиссии райкома.





Ну ради выходного, хоть и была установка не ковирять дальше...

Вы все заблудившиеся сравниваете тогда и сейчас, а не совок и Украину к примеру.прототип совка - это рашка, и где там сейчас парткомиссия для выезда и кто не даёт общаться с коллегами хоть на марсе.Как , особенно в возрасте, можно сравнивать то, что есть СЕЙЧАС с тем, чего не было ТОГДА.(при разнице в 27 лет и более)Фриз же разжевал, что сравнивать нужно одно время, но в разных местах.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.