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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:32
Банкиры дали прогноз для гривны до осени
Vitl написав:
Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.
а шо делать?
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