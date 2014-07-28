Банкиры дали прогноз для гривны до осени
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:32
Банкиры дали прогноз для гривны до осени
а шо делать?
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:04
почти повторили мой прогноз здесь.
с парой UAH/USD на 2.5-3 мес вопросов нет (чистая стабильность с возможными отклонениями +/- 20коп
а вот с парой EUR/USD много вопросов:
-как долго и до какого уровня будет падать евро
-это коррекция прошлогоднего роста или уже пошли на паритет?
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07
ДО осени.Я хоть и не банкир, но цифры похожие А вообще всё дальше и больше в шоке от манипуляторов.В трамвае хорошая инфа от гройсмана, ищут замену кредитованию.В то же время выливают массу гривны на докапитализации.Как это называли - пружина сжимается всё больше.Похоже, что точкой отсчёта будут выборы.Новые смогут свалить на старых, а старым терять нечего если выберут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11
Вот и самое время Корпократору посчитать КБ исходя из 6,66 Помнится, при звр около 5 курс допрыгнул до 40.Я ж писал, что равновесный курс нынче под 35, получается так и есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Когда в теме перечисляются курсообразующие факторы, то это хорошо.Для понимания, как нас накалывают.Все эти факторы до лампочки, т к курс взят под особую опеку.Евро падает, а гривну только что в трамвае упоминали по 00/06 Сдвинуть его можно (пока) только вниз, хлынувшей массой валюты, тогда просто нбу будет выкупать но постоянно и постепенно снижая курс.Вверх можем пойти далеко не сейчас, нужно решить много вопросов, и только потом начнётся процесс выравнивания перекосов, созданных сейчас.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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