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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:32

  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:04

  чик написав:
  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)


почти повторили мой прогноз здесь.

с парой UAH/USD на 2.5-3 мес вопросов нет (чистая стабильность с возможными отклонениями +/- 20коп

а вот с парой EUR/USD много вопросов:
-как долго и до какого уровня будет падать евро
-это коррекция прошлогоднего роста или уже пошли на паритет?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07

  чик написав:
  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)


ДО :!: осени.Я хоть и не банкир, но цифры похожие :D А вообще всё дальше и больше в шоке от манипуляторов.В трамвае хорошая инфа от гройсмана, ищут замену кредитованию.В то же время выливают массу гривны на докапитализации.Как это называли - пружина сжимается всё больше.Похоже, что точкой отсчёта будут выборы.Новые смогут свалить на старых, а старым терять нечего если выберут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11

  prodigy написав:НБУ не плохо подметает валюту на МБ :mrgreen:


За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування запозичених коштів, передусім, від МВФ) в квітні зросли на 318,7 млн дол (+5%) до 6,66 млрд дол.
З початку року вони скоротилися на 11 млн дол (-0,2%).
Валові валютні резерви (з урахуванням запозичень) в квітні збільшилися на 235,2 млн дол (+1,3%) до 18,43 млрд дол.
З початку року вони скоротилися на 381,3 млн дол (-2%).
Раніше НБУ повідомляв, що в квітні він купив на міжбанку валюти на 302,7 млн дол більше, ніж продав.


Вот и самое время Корпократору посчитать КБ исходя из 6,66 :) Помнится, при звр около 5 курс допрыгнул до 40.Я ж писал, что равновесный курс нынче под 35, получается так и есть. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Когда в теме перечисляются курсообразующие факторы, то это хорошо.Для понимания, как нас накалывают.Все эти факторы до лампочки, т к курс взят под особую опеку.Евро падает, а гривну только что в трамвае упоминали по 00/06 :) Сдвинуть его можно (пока) только вниз, хлынувшей массой валюты, тогда просто нбу будет выкупать но постоянно и постепенно снижая курс.Вверх можем пойти далеко не сейчас, нужно решить много вопросов, и только потом начнётся процесс выравнивания перекосов, созданных сейчас.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 933934935936
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