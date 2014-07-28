mephala написав:

freeze написав: Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле. Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.

извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось.на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.