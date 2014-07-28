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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 934935936937>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:32

  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:04

  чик написав:
  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)


почти повторили мой прогноз здесь.

с парой UAH/USD на 2.5-3 мес вопросов нет (чистая стабильность с возможными отклонениями +/- 20коп

а вот с парой EUR/USD много вопросов:
-как долго и до какого уровня будет падать евро
-это коррекция прошлогоднего роста или уже пошли на паритет?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07

  чик написав:
  Vitl написав:Хотя я всё равно рассчитываю откупить если и не 25,75 то ниже 26.

Банкиры дали прогноз для гривны до осени :)


ДО :!: осени.Я хоть и не банкир, но цифры похожие :D А вообще всё дальше и больше в шоке от манипуляторов.В трамвае хорошая инфа от гройсмана, ищут замену кредитованию.В то же время выливают массу гривны на докапитализации.Как это называли - пружина сжимается всё больше.Похоже, что точкой отсчёта будут выборы.Новые смогут свалить на старых, а старым терять нечего если выберут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11

  prodigy написав:НБУ не плохо подметает валюту на МБ :mrgreen:


За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування запозичених коштів, передусім, від МВФ) в квітні зросли на 318,7 млн дол (+5%) до 6,66 млрд дол.
З початку року вони скоротилися на 11 млн дол (-0,2%).
Валові валютні резерви (з урахуванням запозичень) в квітні збільшилися на 235,2 млн дол (+1,3%) до 18,43 млрд дол.
З початку року вони скоротилися на 381,3 млн дол (-2%).
Раніше НБУ повідомляв, що в квітні він купив на міжбанку валюти на 302,7 млн дол більше, ніж продав.


Вот и самое время Корпократору посчитать КБ исходя из 6,66 :) Помнится, при звр около 5 курс допрыгнул до 40.Я ж писал, что равновесный курс нынче под 35, получается так и есть. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Когда в теме перечисляются курсообразующие факторы, то это хорошо.Для понимания, как нас накалывают.Все эти факторы до лампочки, т к курс взят под особую опеку.Евро падает, а гривну только что в трамвае упоминали по 00/06 :) Сдвинуть его можно (пока) только вниз, хлынувшей массой валюты, тогда просто нбу будет выкупать но постоянно и постепенно снижая курс.Вверх можем пойти далеко не сейчас, нужно решить много вопросов, и только потом начнётся процесс выравнивания перекосов, созданных сейчас.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:35

  orest написав:ЛАД http://biz.liga.net/ekonomika/avto/arti ... uet-rosavu шепчуться, що головний герой ображений і жадає помсти не менше ніж екс власник Приватбанку.

Спасибо за ссылку!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:42

  bred написав:
  prodigy написав:мой прогноз на лето 15/06-31/07 курс в диапазоне 25,30/70 сдать и 25,85/26,10 купить

в приличном обществе дырки на графике принято закрывать,
думаю в ближайшие 2-3 месяца этим и займёмся

Зображення

Какую дырку имеете ввиду?
Нижние вроде закрыли, а те, что вверху, можем закрыть и осенью-зимой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 тра, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:36

  Vitl написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.

извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось.
на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.

Для всего перечисленного СОВСЕМ не нужно было валить совок, спустя 27 лет и в совке всё это было бы.

Кстати говоря, со второй половины 60-х примерно так и было - большинство (ну, может, не большинство, но очень многие) ездили на море каждый год, ходили не в одном ситцевом платье, технику покупали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:46

  prodigy написав:
  Vitl написав:
  prodigy написав:....
подает ...можно я подберу :mrgreen:

Спеши, но не торопись :D

думаешь, ева просядет ниже 1,188?

Я не Vitl, но думаю, да. Сроки, правда, не назову. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:57

freeze
2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.

Мне что-то кажется, что у нас идёт именно искусственный отбор (а не естественный по Дарвину). Причём, критерии отбора не соответствуют интересам общества.
Вероятно, это ещё впереди (не знаю, насколько далеко впереди).
ЛАД
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