ДО осени.Я хоть и не банкир, но цифры похожие А вообще всё дальше и больше в шоке от манипуляторов.В трамвае хорошая инфа от гройсмана, ищут замену кредитованию.В то же время выливают массу гривны на докапитализации.Как это называли - пружина сжимается всё больше.Похоже, что точкой отсчёта будут выборы.Новые смогут свалить на старых, а старым терять нечего если выберут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
prodigy написав:НБУ не плохо подметает валюту на МБ
За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування запозичених коштів, передусім, від МВФ) в квітні зросли на 318,7 млн дол (+5%) до 6,66 млрд дол. З початку року вони скоротилися на 11 млн дол (-0,2%). Валові валютні резерви (з урахуванням запозичень) в квітні збільшилися на 235,2 млн дол (+1,3%) до 18,43 млрд дол. З початку року вони скоротилися на 381,3 млн дол (-2%). Раніше НБУ повідомляв, що в квітні він купив на міжбанку валюти на 302,7 млн дол більше, ніж продав.
Вот и самое время Корпократору посчитать КБ исходя из 6,66 Помнится, при звр около 5 курс допрыгнул до 40.Я ж писал, что равновесный курс нынче под 35, получается так и есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Когда в теме перечисляются курсообразующие факторы, то это хорошо.Для понимания, как нас накалывают.Все эти факторы до лампочки, т к курс взят под особую опеку.Евро падает, а гривну только что в трамвае упоминали по 00/06 Сдвинуть его можно (пока) только вниз, хлынувшей массой валюты, тогда просто нбу будет выкупать но постоянно и постепенно снижая курс.Вверх можем пойти далеко не сейчас, нужно решить много вопросов, и только потом начнётся процесс выравнивания перекосов, созданных сейчас.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze написав:Крахмал и порошок - удел так называемой чайной колбасы и тд. Она по-честному стоила в два раза дешевле.
извиняюсь что вклиниваюсь но ваш диалог мне чет напомнил мои регулярные дебаты с матерью. она мне тоже пытается доказать вот де как раньше лучше жилось. на что я ей просто отвечаю - давай перестанем покупать всю ту технику что покупаем, ездить на море каждый год, шмотки меньше покупать - в советах было же одно ситцевое платьице и босоножки летом и все устраивало, начнем ездить на троллейбусе а не на машине, ремонт делать поскромнее и тогда у тебя останется столько денег что тебе хватит на твою вожделенную варенку из мяса а не порошка.
Для всего перечисленного СОВСЕМ не нужно было валить совок, спустя 27 лет и в совке всё это было бы.
Кстати говоря, со второй половины 60-х примерно так и было - большинство (ну, может, не большинство, но очень многие) ездили на море каждый год, ходили не в одном ситцевом платье, технику покупали.
2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.
Мне что-то кажется, что у нас идёт именно искусственный отбор (а не естественный по Дарвину). Причём, критерии отбора не соответствуют интересам общества. Вероятно, это ещё впереди (не знаю, насколько далеко впереди).