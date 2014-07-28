Додано: Вів 15 тра, 2018 23:13

ЛАД написав: freeze

2. Капитализм, выживает умнейший и сильнейший, глупый или слабый за бортом жизни, мощный искусственный отбор, это типичные признаки улучшения популяции людей, в целом для сообщества людей как некоей самоорганизации капитализм безусловно высшее благо.

Мне что-то кажется, что у нас идёт именно искусственный отбор (а не естественный по Дарвину). Причём, критерии отбора не соответствуют интересам общества.

Вероятно, это ещё впереди (не знаю, насколько далеко впереди). Мне что-то кажется, что у нас идёт именно искусственный отбор (а не естественный по Дарвину). Причём, критерии отбора не соответствуют интересам общества.Вероятно, это ещё впереди (не знаю, насколько далеко впереди).

Капитализм во всей красе:По данным Всемирной организации здравоохранения, психическими заболеваниями в наши дни страдают более 450 000 000 человек. В западных странах каждый седьмой имеет паранойю, шизофрению или склонен к депрессиям и алкоголизму. Во всем мире происходит рост числа психически больных людей. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.Распространенность психических расстройств в Украине составляет 12–15 %, то есть каждый восьмой человек имеет психическое заболевание, которое требует лечения.По данным Минздрава Украины, около 20 % всех больных, получающих медицинскую помощь у врачей первичного звена, страдают каким-то психическим расстройством.Европа совершает демографический суицид.Согласно отчету исследовательского института Centro Machiavelli, если сохранится текущая тенденция, то к 2065 г. количество иммигрантов первой и второй волны превысит 22 млн человек, или свыше 40% населения Италии.В Германии ситуация также вызывает обеспокоенность: согласно отчету 36% детей младше 5 лет рождаются от родителей-иммигрантов.А в то же самое время в Японии закрывают школы в связи с тем, что численность детей снизилась до менее 10% населения.Школы переоборудуют и превращают в хосписы, где заботятся о пожилых людях.40% населения в этой стране старше 65 лет.