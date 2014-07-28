Додано: Вів 15 тра, 2018 23:25

случайно

уже

Очень понравился пост"а от 9 мая и ссылка наПрактически на 100% согласен. В связи с этим повторю то, что уже не раз высказывал, - думаю, минимумы этого года мы уже увидели.Хотя и не исключаю, что"у повезёт, и онполучит на очень короткое время желаемые курсы.При этом замечу, что резких скачков курса (до 27,5 и выше) летом не ожидаю.Прогнозы банкиров, на кот. ссылалсяне считаю заслуживающими внимания.На нашу экспортную продукцию слишком заметного роста цен не наблюдается. При этом нефть растёт, а, следовательно, растут цены и на газ, а сейчас как раз наступает время для заполнения хранилищ. По-моему, мызакупаем газ по рекордным ценам.P.s. Наставил кучу + за праздничный оффтоп, но продолжать тему не буду - тема слишком большая, и можно далеко уйти от курсов валют, так что не буду захламлять ветку, тем более, что в основном все аргументы за и против высказаны.